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Avcılar’lı Sporcular Ülkemizi Avrupa'da Temsil Edecek

*Türkiye Şampiyonu Avcılar Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Avrupa Muaythai Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek. Şampiyona öncesi Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerliyi ziyaret eden gençler madalya sözü verdi.*

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Şubat 2022 Cumartesi 18:34
Avcılar’lı Sporcular Ülkemizi Avrupa'da Temsil Edecek
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Başarıları ile adından sıkça söz ettiren Avcılar Belediyesi Spor Kulübü Muaythai Takımı sporcuları bu kez Avrupa yolunda. Türkiye Şampiyonası’ndan 8 altın madalya ile dönen şampiyonlar Avrupa Muaythai Şampiyonası’nda Milli Takımında ülkemizi temsil edecek.
Avrupa Muaythai Şampiyonası, 13-20 Şubat 2022 tarihlerinde İstanbul’da IFMA tarafından düzenlenecek. 35 ülkeden 600’e yakın sporcunun katılması beklenen şampiyonada; Avcılar Belediyesi Spor Kulübü’nden, Gençler Kategorisi’nde 4, Minik Yıldızlar Kategorisi’nde 4 olmak üzere toplam 8 sporcu Milli Takım forması ile ringe çıkacak. Şampiyona öncesi Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerliyi ziyaret eden gençler madalya sözü verdi.
*“Avcılar’ı değil ülkemizi temsil edecekler”*
Şampiyona öncesi Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerliyi ziyaret eden gençler madalya sözü verdi. Gençlerle gurur duyduğunu ifade eden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli; “Gençlerimiz başarıları ile göğsümüzü kabartmaya devem ediyor. Avcılar Belediyesi Spor Kulübü’ndeki arkadaşlarımız Muaythai Avrupa Şampiyonası’nda Avcılar’ı değil, Türkiye’yi temsil ediyorlar. Ben gençlerimizi kutluyorum ve başarılar diliyorum. Her geçen gün kendilerine daha büyük hedefler koyan kardeşlerimin her zaman yanında olacağım. Hedefimiz Avrupa!” dedi.

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