Avcılar’lı Sporcular Ülkemizi Avrupa'da Temsil Edecek

Başarıları ile adından sıkça söz ettiren Avcılar Belediyesi Spor Kulübü Muaythai Takımı sporcuları bu kez Avrupa yolunda. Türkiye Şampiyonası’ndan 8 altın madalya ile dönen şampiyonlar Avrupa Muaythai Şampiyonası’nda Milli Takımında ülkemizi temsil edecek.

Avrupa Muaythai Şampiyonası, 13-20 Şubat 2022 tarihlerinde İstanbul’da IFMA tarafından düzenlenecek. 35 ülkeden 600’e yakın sporcunun katılması beklenen şampiyonada; Avcılar Belediyesi Spor Kulübü’nden, Gençler Kategorisi’nde 4, Minik Yıldızlar Kategorisi’nde 4 olmak üzere toplam 8 sporcu Milli Takım forması ile ringe çıkacak. Şampiyona öncesi Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerliyi ziyaret eden gençler madalya sözü verdi.

*“Avcılar’ı değil ülkemizi temsil edecekler”*