Avcılar’ın Yeni Kütüphanesi Hizmete Açıldı

İBB’den Avcılar’a ikinci kütüphane

Geçtiğimiz aylarda Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde hizmete giren Fakir Baykurt Kütüphanesi’nin ardından ikinci kütüphane Firuzköy Bulvarı’nda hizmete açıldı. “150 günde 150 proje” sloganıyla hizmete başlayan Sabahattin Eyüboğlu Kütüphanesi’nin açılış törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Avcılar Belediye Meclis Üyeleri, CHP Avcılar İlçe Başkanı Erdal Nas ve bir çok vatandaş katıldı.

“Avcılar halkı adına teşekkür ediyorum”

Avcılar’a kazandırdıkları hizmetlerden dolayı İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür eden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli; “Bilgi güzel bir geleceği kurmanın en önemli yapı taşlarından biridir. Ve dolayısıyla sayın başkanımın ve bizlerin bilgiye bilime verdiği değeri burada Avcılarda ikinci kütüphaneyi açarak gösteriyoruz. Eğitime Avcılar’da yapılan yatırım sadece kütüphaneyle sınırlı değil bir kreş açıldı ve yeni kreş inşaatları Avcılarda devam ediyor. Hemen bu kütüphanenin çevresinde iki kız öğrenci yurdu açıldı. Sayın başkan 150 günde 150 açılış yapıyor ama bu süreye gelene kadar bir çok ilçede olduğu gibi Avcılarımızda da açtığımız açılmış hizmet sunan birçok eser var. Başka yerlerde yapıldığı gibi açılmış olanı yeniden açmak değil yeni sıfırdan yapılmış projeler. Avcılarımızda bir kreş açtık, 2 kreşin inşaatı da devam ediyor. 2 kız öğrenci yurdu açıldı. Herhalde dünyada bu kadar hızlı açılan ihtiyaca bu kadar hızlı cevap verilen başka proje yoktur. İmarı olmayan, 40 yıldır imar bekleyen bir mahallede geçtiğimiz aylarda bir kütüphane açtık. Hem başkanıma hem çalışma arkadaşlarına Yeşilkent’te açılan kütüphane içinde teşekkürlerimi sunuyorum. Bizde eğitime bilgiye çok önem veriyoruz ve Türkiye’de ilk Dijital Kütüphaneyi yaklaşık 3 yıl önce hayata geçirdik ve 100 bine yakın kullanıcısıyla Türkiye’nin ülkemizin en güçlü kütüphanelerinden birisi oldu. Barış Manço Kültür Merkezi’nde bir kütüphaneyi açtık ve yine Mustafa Kemal Paşa Mahallemizde de yakın bir zaman içerisinde ikinci kütüphanemizi açacağız. Avcılara verdiğiniz destek Avcılar’a yaptığınız hizmetler için Avcılar halkı adına size ve çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de sizinle birlikte daha güçlü bir şekilde çalışmalara devam edeceğiz. İstanbul çok güzel oldu 2023’te Türkiye çok güzel olsun diye biz de buradan tüm Türkiye’ye hizmet edeceğiz. Sizinle birlikte. Bu onuru bu gururu bize yaşattığınız için teşekkür ederim. Kütüphanenin hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

“Hizmet kervanında vites yükseltiyoruz”

“150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında; Avcılar Firuzköy’de “Sabahattin Eyüboğlu Kütüphanesi”nin, açılış töreninde yaptığı konuşmada “Bu tür hizmetleri sunuyor olmanın büyük bir gururunu yaşıyorum” diyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Yaptığımız işlerle, açılışlar yaparak hizmet kervanında vites yükseltiyoruz diyebilirim. Yaptığımız bu atılımların, adımların çok kalıcı, gerçekçi, ihtiyaca dokunan ve özellikle ifade edeyim ki, ilçe belediye başkanlarımızın da katkılarıyla, İstanbul'da büyük bir değişimi var eden bir süreci yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

”Çocuklar ve gençlerimizin geleceği için nokta atışı yapmaya devam edeceğiz”

Sultanbeyli’de açılışını yaptıkları SUDEM, hizmete aldıkları kreşler ve öğrenci yurtlarından örnekler veren İmamoğlu, şunları söyledi: “Bu şehirde çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği adına; en doğru, en sağlıklı, en can alıcı, en nokta atışı hizmetin ‘yerindenlik’ kavramına karşılık gelen süreçleri, bugün ve yarınlarda ortaya koymak zorundayız. Bu bağlamda bakın ne diyoruz? Kreş. 150 sayısına gidiyoruz. Anlamı ne? Senede 20 bin çocuğa kreş eğitimi vermek. Ne diyoruz? Kütüphane. 50’ye çıkmak. Bu ne demek? En 700-800 bin kitabı İstanbul'un çevresine yaymak, aynı zamanda oraları bir kültür merkezine dönüştürmek, buluşmak, yazarlarla, şairlerle, düşünürlerle, entelektüellerle çocuklarımızı, gençlerimizi, kadınları, yetişkinleri bilgiyle donatmak. Başka ne sorunu var şehrin? Genel Başkanımız çok yerde dile getirmiştir. Gerçekten bu kentin yüzleşmesi gereken bağımlılıkla mücadele konusu vardır. Fazlasıyla açacağız. Bu dönemin en büyük ihtiyaçları; psikolojik danışma merkezi. Dün yine açılışta hanımefendiler, kucağında çocuklar Sultanbeyli'de, ‘Başkanım ne olur daha çok psikolojik danışma merkezi açın’ diyorlar. Yani bu şehrin daha yeni göç etmiş, burada yaşayan 3-5 yıllık hemşerilerimiz bu ihtiyacın farkındaysa, bizim buna karşılık vermemiz lazım. Açacağız. Neye ihtiyaç var? Gençlerimiz lise, üniversite hatta en düşük ücretle çalışan emekçilerimizin beslenme ihtiyacı var. Kent lokantaları açacağız. En az 10 taneyi Eylül ayına hazır edeceğiz.” dedi.

Konuşmaların ardından bin metrekarelik, 150 kişi oturma kapasiteli kütüphaneyi gezen katılımcılar daha sonra öğrencilerle bir araya gelerek toplu fotoğraf verdiler.