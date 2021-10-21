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AVCILAR’IN TARİHİ ZENGİNLİKLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Avcılar'da bulunan Bathonea Antik Kenti'nin tanıtımı Avcılar Belediyesi’nin düzenlediği 'Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu'nda yapıldı. Sempozyumun açılışına konuşma yapan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, "Bathonea Antik Kenti turizme kazandırılırsa İstanbul'a gelecek turist sayısı 3'te 1 oranında artabilir" dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Ekim 2021 Perşembe 17:09
AVCILAR’IN TARİHİ ZENGİNLİKLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR
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Avcılar Belediyesi tarafından Barış Manço Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan sempozyumda alanında uzman isimler sunumları ile beraber Bathonea Antik Kenti kazıları ve tarihi hakkında bilgi verdi. Sempozyumun açılışına Avcılar Kaymakamı Kemal İnan ve Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli ile çok sayıda akademisyen katıldı.

“Turist sayısı 3'te 1 oranında artabilir”

Açılış konuşması yapan Başkan Hançerli şunları söyledi:

Çok özel bir ana tanıklık ediyoruz. Bathonea antik kenti bundan binlerce yıl öncesine uzanan dünya tarihinde çok önemli yere sahip olduğu otoritelerce kabul edilen yarımburgaz mağaralarında yaşayanların avlanma ve tarım yaptığı bölge Bathonea Avcılar sınırları içerisinde. Kazı çalışmaları hala devam ediyor. Her geçen gün yeni yeni bulgulara ulaşılıyor. Tarih sonradan yapılabilecek, üretilebilecek bir değer değildir. İnşaat yapabilirsiniz, bina yapabilirsiniz hatta uzaya giden füzeler yapabilirsiniz. Ama tarihi üretme şansınız yok. Dolayısıyla tarihi koruma, onu gün yüzüne çıkarma ve insanlıkla buluşturma son derece önemli. Avcılar’da bulunan Bathonea, kadim kent İstanbul’umuzun tarihine başka bir pencere açıyor. Burada yoğunlukla bilim insanları Bathonea’nın bugüne kadar tarihini bizlerle paylaşacaklar. Buradan tüm dünyaya yayılacak.

Hançerli’nin ardından konuşma yapan Bathonea Antik Kenti kazılarına başkanlık eden Doç. Dr. Şengül Aydıngün ;

“Çalışmalarımız sırasında İstanbul tarihine katkı sunacak oldukça fazla şaşırtıcı yeni veriyle karşılaştık. Araştırmalara başladığımız günden bugüne kadar Uluslararası Bilim heyetimize katılan pek çok ülkenin üniversite, ülke ve kurumlarından sayıları birkaç yüzü bulan bilim insanları zor arazi şartları altında günlerce fedakarca görev aldılar. Hepimizin amacı hızla modern yapılaşma altında kalmaya başlayan bu güzel kentin bilinmeyen, gerilerde ve derinlerde kalmış kültür varlıklarını belgelemek ve korunması için mücadele etmek.

Bu sempozyumun hazırlanması ve gerçekleşmesini sağlayan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli’ye teşekkür ederim.” İfadelerini kullandı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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