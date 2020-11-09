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Avcılar’da Uyuşturucuyla Mücadele Futbol Turnuvası Sona Erdi

Avcılar Belediye’nin katkılarıyla Yeşilkent Sevdaları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Yeşilkent Mahallesi'nde düzenlediği “Uyuşturucuya ve Yozlaşmaya Karşı Yeşilkent Gençlik Turnuvası” sona erdi. Turnuvanın şampiyonu Karayazı Spor oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Kasım 2020 Pazartesi 12:41
Avcılar’da Uyuşturucuyla Mücadele Futbol Turnuvası Sona Erdi
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5 Eylül- 8 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen turnuvada 19 takım 300 sporcu mücadele etti. Finale kalan takımlar arasında yapılan maçta Karayazı Spor, İlbaş sporu 12-2 lik bir skorla yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.

Turnuva sonrası açıklama yapan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, uyuşturucu ile mücadelede etkin çalışma yürüttüğünü belirterek, gençleri erken yaşlarda spora yönlendirici hizmetlere öncelik verdiğinin altını çizdi. Hançerli, “ Belediyemiz, gençlerin tüm bağımlılıklardan ve zararlı alışkanlıklardan korunması için etkin spor müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm müdürlükleriyle aktif olarak çalışıyor. Turnuva vesilesiyle Yeşilkent Sevdaları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin tüm yöneticilerini, üyelerini ve sporcularımızı bağımlılık konusunda çok önemli bir farkındalık yarattıkları için canı gönülden kutluyorum. Bugün odluğu gibi her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz, gençlerimize kötü alışkanlıklara teslim etmeyeceğiz.” dedi

Turnuvayı düzenleyen ve turnuvaya öncülük eden Yeşilkent Sevdalıları Derneği Başkanı Ergün Koçkaya yaptığı açıklamada, “Faaliyetlerimiz Avcılar belediye Başkanlığının da desteği ile hız kesmeden devam edecektir. Bizlere turnuva konusunda destek olan ve maçları oynadığımız halı sahayı temin eden Avcılar Belediye Başkanımız Sayın Av.Turan Hançerli’ye çok teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.” şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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