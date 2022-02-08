Avcılar’da Ustalara Saygı Konseri

Barış Manço ve Cem Karaca Avcılar Belediyesi tarafından Barış Manço Kültür
Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte anıldı. Sanatçı Göksel Doğançay’ın sahne aldığı
anma konserinde salonu dolduran Avcılarlılar usta sanatçıların bir birinden özel
eserleriyle unutulmaz bir gece yaşadı.
Konserin ardından sanatçı Göksel Doğançay’a Barış Banço Kültür Merkezi
Kursiyerlerinin yaptığı tabloyu hediye eden Avcılar Belediye Başkanı Turan
Hançerli; “Anadolu Rock müziğinin usta sanatçıları Barış Manço ve Cem Karaca’yı
komşularımızla birlikte andığımız unutulmaz bir geceyi hep birlikte yaşadık. Bu özel
anma konserinde aramızda olan Göksel Doğançay’a ve komşularımıza teşekkür
ediyorum " dedi.
Barış Manço ve Cem Karaca Avcılar Belediyesi tarafından Barış Manço Kültür