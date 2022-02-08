Avcılar’da Ustalara Saygı Konseri

Barış Manço ve Cem Karaca Avcılar Belediyesi tarafından Barış Manço Kültür

Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte anıldı. Sanatçı Göksel Doğançay’ın sahne aldığı

anma konserinde salonu dolduran Avcılarlılar usta sanatçıların bir birinden özel

eserleriyle unutulmaz bir gece yaşadı.

Konserin ardından sanatçı Göksel Doğançay’a Barış Banço Kültür Merkezi

Kursiyerlerinin yaptığı tabloyu hediye eden Avcılar Belediye Başkanı Turan

Hançerli; “Anadolu Rock müziğinin usta sanatçıları Barış Manço ve Cem Karaca’yı

komşularımızla birlikte andığımız unutulmaz bir geceyi hep birlikte yaşadık. Bu özel

anma konserinde aramızda olan Göksel Doğançay’a ve komşularımıza teşekkür

ediyorum " dedi.