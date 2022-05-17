Avcılar’da Siyasette Engelli Temsiliyeti Paneli

Engelliler, Avcılar Belediyesi ve Türkiye Sakatlar Derneği'nin (TSD) birlikte düzenlediği "Siyasette Engelli Temsiliyeti" panelinde bir araya geldi. Açılış konuşmasını yapan Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Şükrü Boyraz, “Engellilerin mecliste yeterince olmayışı giden arkadaşların milletin vekili olmak yerine ithal ettiği partinin ötesine geçemeyişidir. İnsanca yaşama kavuşmanın tek yolu tüzüğüne güvendiğimiz siyasi partilerde söz ve karar sahibi olmaktır. Bu yüzden siyasetin engelli temsiliyeti budur. Biz buraya 100 kişi de çağırabiliriz ama önemli olan nicelik değil nitelik olmasıdır. Amacımız her alanda engellilere yer verebilmektir. Bir başkası bizi temsil edemez. Siyasi partilerin içerisinde mutlaka örgütlenmeliyiz. ” dedi.

Moderatörlüğünü kendisi de bir engelli annesi olan gazeteci ve televizyoncu Bilgen Öniz’in yaptığı panelde, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, HDP Milletvekili Musa Piroğlu, Deva Partisi GMYK Üyesi İlker Çelik, Şişli Belediye Meclis Üyesi Güler Dağıdır, önceki dönem Maltepe Belediye Meclis Üyesi Tülay Düztaş tecrübelerini paylaştı.

Siyasette Engelli Temsiliyetinde Kadının ve Ailenin Etkisi

Kendisi de bir engelli annesi olan Şişli Belediye Meclis Üyesi Güler Dağıdır; siyasette engelli temsiliyetinde kadının ve ailenin etkisi konu başlığında söz aldı. Engellilerin yaşardığı sorunlara değinen Dağıdır, siyasi partilerde engelli temsiliyetinin artması gerektiğini belirtti.

Siyasette Engelli Kotası

“ Engelli meselesi siyaset üstü bir sorun mu? tartışmalarına cavap veren Deva Partisi GMYK Üyesi İlker Çelik, Engelliler siyasetin içinde bulunması gerektiğini ve mevcut parti tüzüklerinde engelli kotası olması gerektiğini söyledi.

“ Söz ve karar sahibi olmamız gerekiyor”

21 yaşında gözlerini kaybeden ve uzun yıllar STK’lar da görev yapan önceki dönem Maltepe Belediye Meclis Üyesi Tülay Düztaş; ”Engelli ve bakım maaşlarının kesilmesi, çıkarılan yasalar hep siyaseti ilgilendiren konular ve bunları aşmak için siyasi direnç oluşturmalıyız. Söz ve karar sahibi olmamız gerekiyor” dedi.

“ Örgütlü ve demokratik bir direnç oluşturulması gerek ”

Siyaseti sadece TBMM kürsülerine sıkıştırmanın yanlış olduğunu belirten HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu; “Milletvekilleri mecliste engellilerin sesi oluyor, ancak bu sesin daha etkili olabilmesi için örgütlü ve demokratik direnç oluşturulması gerek. Sorunlarımızı gündeme getirmiyorsak ve onun için mücadele etmiyorsak çözüm bekleme şansımız kalmıyor.” şeklinde konuştu.

"Engelliler ile ilgili çıkarılan yasalarda eksiklikler ve yanlışlar var"

Avcılar’da etkinliğe ev sahipliği yapan Türkiye’nin ilk ve tek engelli başkanı Turan Hançerli erişilebilirlik ve siyasetle ilgili konuda, “Engellilerin ayrı bir yerde engellilerin sorunların çözümü için mücadele etmek yerine toplumun top yekûn mücadelesine katılımı sorunu kökten çözecektir.” şeklinde konuştu. Engelliler ile ilgili çıkarılan yasalarda eksiklikler ve yanlışlar olduğuna dikkat çeken Hançerli; “Yasaların yanlış yorumlanması yanlış işlevsizleştirilmesi gibi de bir sıkıntı var. Erişilebilirlik sorunu çözülecek dendi, bununla ilgili mesafe kat edildi ama daha çok yolumuz var. Avcılar Belediyesinin erişilebilir göreviyle ilgili sorumlulukları var ama problemler yaşıyoruz. Bu ülkede ağacın olması gereken yerler parklar ve ormanlardır. Herhâlde orda fazla kesildiği için yaya yollarının üzerine dikilmiş bir yanda erişilebilirliği sağlamak bir yandan da doğaya önem veriyoruz. Yeni yaptığımızda yollarda önemli ölçüde sorunları çözüyoruz. Yasalarda engel var. Merkezi bir plan ve bütçe ayırmayla çözülebilecek bir problem olduğunun altına çizmek isterim. Siyasal erişilebilirlik dahil eğitim, sosyal ve kültürel yaşam dahil tüm hayatı yakından etkiliyor. Siyasete katılım sadece seçilmek ve seçmek ilgili değil. Seçilmiş olan kurumlara seçildikten sonrada katılmak ve gerekirse müdahale etmeyi de içinde bulundurmak

önemlidir. Türkiye’de ilk defa dijital katılımı da gerçekleştirdik. Güncel meselelerle ilgili sorular soruyor cevaplar alıyoruz. Herkesi aydınlatmak amacıyla aktif görevler sunuyor, sivil toplumla ortak şeyler yaparak maksimum düzeyde katılımı sağlama için elimizden geleni yapıyoruz. Ben herhâlde sivil toplumda siyasete geçmiş ender kişilerden biriyim. Gönüllü hizmetlerde bulundum. Oralarda aktif çalışmış olmak gerçek sorunları bilmek açısından önemlidir.” dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)