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Avcılar’da Muhteşem Sünnet Şöleni

Avcılar Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen sünnet organizasyonunda bu yıl yaklaşık 350 çocuk sünnet oldu.Sünnet işlemleri sonrası düzenlenen Şölene katılan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli çocuklarla birlikte eğlendi, şarkılar söyledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Eylül 2023 Çarşamba 08:40
Avcılar’da Muhteşem Sünnet Şöleni
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Sünnet olan çocuklar özel araçla evine bırakıldı.Sünnet Sünnet çağına gelen 6- 11 yaş aralığındaki çocuklar için Avcılar Belediyesi tarafından toplu sünnet kampanyası başlatıldı. Avcılar Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen sünnet organizasyonunda bu yıl yaklaşık 350 çocuk sünnet oldu

İstanbul Times Haber Merkezi -  Ayşenur Zorlu

 Anlaşmalı hastanelerde tek kişilik odalarda modern cerrahi yöntemler kullanılarak 350’ye yakın çocuğun sünnet işlemleri gerçekleştirildi.olacak çocuklar Avcılar Belediyesi’nin servisiyle evlerinden alınarak sünnet olacakları hastanelere götürüldü.Sünnet işlemleri tamamlandıktan sonra çocuklar yine belediyenin özel araçlarıyla aileleriyle birlikte evlerine bırakıldı.

Sünnet işlemleri tamamlandıktan sonra Paşaeli Kent Parkı’nda çocuklar ve aileleri için “Sünnet Şöleni” düzenlendi. Birbirinden özel etkinliklerin yer aldığı Sünnet Şöleni’ne katılım yoğun olurken Şölene katılan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli çocuklarla birlikte eğlendi, şarkılar söyledi. Şölende palyaço gösterisi çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Ayrıca Avcılar Belediyesi tarafından çocuklar ve ailelerine çeşitli ikramlıklar özenle sunuldu. Şölen sonunda çocuklara okul çantası hediye edildi.

“Çocuklarımızın sağlığına ve mutluluğuna önem veriyoruz.“

Çocukların ve ailelerinin heyecanına ortak olmanın çok güzel olduğunu söyleyen Hançerli ; “Ücretsiz sünnet etkinliğimiz kapsamında, özel hastanelerde ve tek kişilik özel odalarda yüzlerce çocuğumuzu sağlıklı bir şekilde sünnet ettirdik. Bugün de Sünnet Şenliğimizde bir araya geldik. Çocuklarımızın sağlığına ve mutluluğuna önem veriyoruz. Avcılarımızda çocuklar mutlu, aileler mutlu. “dedi.

Ailelerden Hançerli’ye teşekkür mesajı

Çocukları sünnet olan vatandaşlar ise sünnetin çocukları ve kendileri için çok önemli olduğunu, günlerdir heyecanla bu günü bekleyip hazırlık yaptıklarını aktardı. Bu unutulmaz ana sunduğu katkıdan dolayı Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’ye teşekkürlerini iletti.

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Kaynak/İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 13.09.2023 08:49
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