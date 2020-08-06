Avcılar’da Korona Virüsü Karşı Sıkı Denetim

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır ve Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, ilçe merkezinde ve kalabalık caddelerde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Başkan Hançerli “Koronavirüs ile ilgili umut verici gelişmeler yaşansa da tehlike henüz geçmedi.Bu nedenle hala maske kullanmak, sosyal mesafeyi korumak ve kalabalık ortamlardan sakınmak virüsten korunmanın en güvenli yolu. Amacımızı bu farkındalığı oluşturmak” dedi.

Halkıkoronavirüs salgına karşı korumak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için denetimlere katılan ilçe başkan Hançerli, vatandaşlarla tek tek sohbet ederek kurallara uymanın önemini hatırlattı.

Koronavirüsün ülkemizde görülmeye başlandığı günden itibaren önleyici ve koruyucu çalışmalar kapsamında hızlı ve sorun çözücü adımlar attıklarını belirten Hançerli, “Geride bıraktığımız dönemde titiz ve özenli bir çalışma performansıyla süreci en iyi şekilde atlattık.

Ortak akıl, dayanışma ile hareket ederek salgının yaygınlaşmasının önüne geçmek için tüm müdürlüklerimizle canla başla çalıştık. Denetim ve dezenfekte çalışmalarımız düzenli olarak devam edecek. Vatandaşlarımızdan da bu konuda hassasiyet göstermelerini ve kuralara uymalarını bekliyoruz” dedi.

Kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler devam ediyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)