banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.372,35
ALTIN
942,44
DOLAR
15,92
STERLİN
19,90
EURO
16,82
Zeytinburnu'nun Gençleri 19 Mayıs'ı Tuğçe Kandemir 'in Şarkıları İle Kutladı (VİDEOLU)
Zeytinburnu'nun Gençleri 19 Mayıs'ı Tuğçe...
Kaftancıoğlu ve Erdoğan davalarını örnek verdi: Düşünce suçu diye bir şey olamaz
Son Dakika
Kaftancıoğlu ve Erdoğan davalarını örnek...
Zeytinburnu 19 Mayıs Çelenk Sunma Töreninde CHP İlçe Başkanı Metin Doğan'ın Okçu İtirazı Damga Vurdu
Zeytinburnu 19 Mayıs Çelenk Sunma...
İmamoğlu: Gençlerin Hayallerini Burada Kurabildiği Bir Ülke Diliyorum
Son Dakika
İmamoğlu: Gençlerin Hayallerini Burada Kurabildiği...

Avcılar’da Denizcilik Müzesi Açıldı

Dünya'da 300'ün üzerinde gemi modelini barındıran ilk ve tek denizcilik müzesi Avcılar'da açıldı. Avcılar Belediyesi ve Koleksiyoner Ali Civan’ın iş birliği ile oluşturulan Avcılar Belediyesi Ali Civan Denizcilik Müzesi ve Sergi Salonu ziyaretçilerini bekliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Mayıs 2022 Cuma 17:20
Avcılar’da Denizcilik Müzesi Açıldı
banner171

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Avcılar Belediyesi Ali Civan Denizcilik Müzesi ve Sergi Salonu


Avcılar Belediyesi şehre bir müze daha kazandırdı. Koleksiyoner Ali Civan’ın dünyanın dört bir yanından topladığı gemi maketleri Avcılar Belediyesi iş birliliği ile artık Avcılar’da
Tüm tekne ve gemilerden birer tane olmak üzere toplamda 300'ün üzerinde modeli barındırma özelliği ile dünyadaki tek gemicilik müzesi olan Avcılar Belediyesi Ali Civan Denizcilik Müzesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda açıldı. Denizcilikle ilgili bir çok eserin ve dünyadaki gemi modellerinin bulunduğu müze Ambarlı Atatürk Evi’nde ziyaretçilerini bekliyor.


Açılışta koleksiyonun toplanma hikayesini anlatan Ali Civan yaptığı konuşmada; "Gemi koleksiyonumuzun bir müzede sergileniyor olmasından dolayı çok heyecanlı ve mutluyum. Bize bu fırsatı yarattığı için Avcılar Belediye Başkanımız Sayın Turan Hançerli'ye ve bu müzede emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

“dünyadaki tek gemicilik müzesi”

19 Mayıs gibi anlamlı bir günde açılışı gerçekleştirdiklerini belirten Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli; “Tüm tekne ve gemilerden birer tane olmak üzere toplamda 300'ün üzerinde modeli barındırma özelliği ile dünyadaki tek gemicilik müzesi. Dünyada bu kadar kapsamlısı yok. Avcılar Belediyesi Ali Civan Denizcilik Müzesi ve Sergi Salonu’nu bu anlamlı günde Avcılarımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli koleksiyon parçalarını müzemize kazandıran sevgili Ali Civan ve ailesine kentimiz adına çok teşekkür ediyorum. Dünyadaki farklı türde gemi modellerini görebileceğimiz müzemize tüm komşularımızı bekliyoruz.” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avcılar Can Gox ve Eypio Konseri ile Coştu
Avcılar Can Gox ve Eypio Konseri ile Coştu
Avcılar’da Siyasette Engelli Temsiliyeti Paneli
Avcılar’da Siyasette Engelli Temsiliyeti Paneli
Avcılar Belediye Meclis Üyesi Oya Yıldırım Turan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Avcılar Belediye Meclis Üyesi Oya Yıldırım Turan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Avcılar Belediyesi’nden Engelli Çocuklara Akvaryum Gezisi
Avcılar Belediyesi’nden Engelli Çocuklara Akvaryum Gezisi
Başkan Hançerli makamını çocuklara emanet etti
Başkan Hançerli makamını çocuklara emanet etti

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169