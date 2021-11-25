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AVCILAR’DA 24 KASIM BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK KOŞUSU

Avcılar'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında 'Başöğretmen Atatürk Koşusu' düzenlendi. 7’den 70’e çocuk ve yetişkinlerin bir araya geldiği koşuda 66 sporcu soğuk havaya rağmen kıyasıya yarıştı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Kasım 2021 Perşembe 09:05
AVCILAR’DA 24 KASIM BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK KOŞUSU
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7’den 70’e Kıran Kırana Yarış

Avcılar Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle “Başöğretmen Atatürk Koşusu” düzenledi.

Avcılar Sahil'de gerçekleştirilen ve her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği etkinlik 2 kategoride düzenlendi. Yarışın ilk startını çocuklar aldı. Bir kilometrelik parkurda koşulan yarışmayı Ecrin Güleyen birinci bitirdi.

Yarışın ikinci startında ise yetişkinler kategorisi gerçekleştirildi. Koşucular, Avcılar Sahil boyunca 4 kilometre gidiş, 4 kilometre geliş olmak üzere toplam 8 kilometre koşarak yarıştı. Soğuk havaya rağmen temponun hiç düşmediği yarışmayı erkeklerde Musa Açilov, kadınlarda ise Öğretmen Özlem Kırla birinci bitirdi. Yarışmanın ardından koşucular ödüllerini Belediye Başkanı Turan Hançerli'den aldı.

“Öğretmenler Günü Kutlu Olsun”

Yarışmacıları tebrik eden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli; "Öğretmenler Günü’nde Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’e ithafen, iki kategoriden oluşan bir öğretmenler koşusu düzenledik. 4 gidiş, 4 geliş 8 kilometrelik bir parkurdu. Çocuklarımız vardı, gençlerimiz vardı, ileri yaştan hemşehrilerimiz vardı. Kadınlar ayrı grup, erkekler ayrı grup bir koşu gerçekleşti ve çok başarılı bir koşuydu. Ben kazanan, kürsüye çıkan sporcularımızı kutluyorum. Ayrıca bu vesileyle öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutladık. Avcılar Sahil'de 8 kilometrelik güzel bir koşu parkuru var, bunu gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.;

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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