Avcılar’da 17 Ağustos’un Yıl Dönümünde 1999. Bina Yıkıldı

Marmara Depreminde Hayatını Kaybedenler Anıldı 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 24’üncü yıl dönümünde depremde hayatını kaybeden vatandaşlar düzenlenen bir dizi programla anıldı. Anma töreni öncesinde depremde çekilmiş fotoğraf ve gazete manşetlerinden oluşan sergi açılışı yapıldı. Sergi sonrasında Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve AFAD İstanbul Deprem Müdürü Kemal Duran ile söyleşi programı gerçekleştirilerek vatandaşlar acil durum ve deprem hakkında bilgilendirildi. Avcılar’da 1999.

İstanbul Times Haber Merekzi -Hüseyin Çetiner

Bina Yenileniyor 24 yıl önce binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği Marmara Depreminin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden sürdüren Avcılar Belediyesi 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde kentte yenilenme sürecine giren 2006 binadan 1999’uncusunun yıkımını gerçekleştirdi.

Hançerli: Kentimizdeki riskli binaları yıkarak hayat kurtarıyoruz! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ile birlikte yıkımlara katılan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli; Avcılar’da devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarında toplamda 100 bin vatandaşın riskli yapılardan kurtartıldığını belirtti. Depreme dayanıklı bir kent için hızla yol aldıklarını dile getiren Hançerli konuşmasına şöyle devam etti, “Yıkacağımız 1999. bina, hemen akabinde 2.000'i de ekleyeceğiz .

Bugün yıktığımız binada 17 dairede yaklaşık 70 insan yaşıyor. 70 Avcılarlı riskli ve tehlikeli bir yapıdan çıktı, güvenli yerlerde yaşamaya başladı. Tabii 1999-2000 binayı düşündüğümüzde ve bu sayılar 100.000'e yaklaştı ve 100.000 kişinin hayatını kurtardık. Depreme hazırlıkta asıl mesele risk yönetimi. İşte bu çalışma risk yönetimdir.

Riski azaltmaya yönelik çalışmalar aradan geçen 24 yılda açık söylemek gerekirse tüm Türkiye'de yeterince hazırlık, yeterince çalışma yapılmamış olduğu Kahramanmaraş depreminde tekrar kanıtlandı. Türkiyemizin ivedi bir şekilde hazırlanması lazım. İşte bunun için Ekrem başkanımızın ifade ettiği bir seferberliğe ihtiyacımız var.

Kamunun, merkezi hükümetin, yerel yönetimlerin ve diğer dün paydaşların işbirliği halinde ortak çalışmamıza acil ihtiyaç var. Elimizden geleni yapıyoruz var gücümüzle çalışıyoruz ve merkezi yönetimde doğru yöntemlerle çalışmaya, doğru çözümler üretmeye ihtiyacımız var.

17 Ağustos'u hayat kurtararak anıyoruz, binalar yıkarak ve dolayısıyla insanları yaşama bağlayarak anıyoruz . Bu kentte riskli hiçbir bina kalmayana kadar çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)