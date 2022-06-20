Avcılar Unutulmaz Bir Festivale Ev Sahipliği Yaptı

Avcılar Bathonea Festivali

Avcılar Belediyesi ve Folklor Kurumu Derneği Avcılar’da muhteşem bir festival düzenledi.

Meksika’dan Gürcistan ’a, Yunanistan’dan Azerbaycan’a kadar 7 ülkeden 200’e yakın s anatçının katıldığı 'Uluslararası Avcılar Bathonea Kültür ve Sanat Festivali' Avcılar’da düzenlendi. 17,18,19 Haziran tarihlerinde üç gün süren etkinliklere yaklaşık 32 bin vatandaş katıldı.



Gündüz Mahalleler’de Gece Paşaeli Kent Parkın’da



Festival kapsamında d ünya’nın dört bir yanından gelen sanatçılar üç gün boyunca Avcılar’ın mahallelerinde kortej yürüyüşleri düzenledi. Avcılarlılar tarafından büyük ilgi ile karşılanan dansçılar yaptığı gösterilerle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.



Gümüşpala Paşaeli Kent Parkı’nda şölen havasında geçen festivalin birinci gününde 7 ülkeden 200'e yakın sanatçı bir birinden özel yöresel danslarını sergiledi. Binlerce insanın katıldığı gecenin finalinde Balkan müziğinin sevilen sesi Suzan Kardeş sahne aldı.

Atolye çalışmaları, dans gösterileri ve bir birinden özel etkinliklerin düzenlendiği festivalin ikinci gününde vatandaşlar Niyazi Koyuncu ve Oğuz Aksaç konserleriyle doyasıya eğlendi.

Dünyanın bütün renklerinin buluştuğu etkinliğin sonuncu günü dans gösterileri ile başladı. İstanbulluların yoğun ilgili gösterdiği gecede vatandaşlar Kardeş Türküler konseri ile unutulmaz bir gece yaşadı.



3 gün boyunca yaklaşık 32 bin vatandaşın büyük ilgi gösterdiği 'Uluslararası Avcılar Bathonea Kültür ve Sanat Festivali'ne; CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay , CHP Milletvekilleri Emine Gülizar Emecan, Özgür Karabat , Av. Turan Aydoğan , CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gökmen Güneş, CHP Avcılar İlçe Başkanı Erdal Nas, Avcılar’ın kardeş belediyesi Vetova Belediyesi heyetinin yanı sıra bir çok siyasi parti ve STK temsilcisi katılım sağladı.



“ Dünyanın bütün güzelliklerini Avcılar’ a taşıyacağız”

Seramoni törenin ardından kapanış konuşmasını yapan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli; “Kentimizde ilk defa düzenlediğimiz 'Uluslararası Avcılar Bathonea Kültür ve Sanat Festivali'nin son günü yine muhteşem geçti. Dans konuştu, müzik konuştu ve dansın konuşmasından müziğin konuşmasından dostluğu, barışı ve kardeşliği yaşadık. Söz verdiğimiz gibi; güzel insanlar kenti Avcılar’a dünyanın bütün güzelliklerini taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Festivalimizde özel performanslarını sergileyerek renk katan 7 ülkeden 200'e yakın sanatçıya ve emek veren bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. dedi”

Kaynak.İstanbul Times Haber .Ajansı (İTHA)