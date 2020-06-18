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Avcılar Tarihi Kuruçeşme Yıllar Sonra Artık Sulu Çeşme Oldu

AVCILAR’DAKİ TARİHİ KURUÇEŞME YILLAR SONRA SUYA KAVUŞTU Avcılar’da 16. Yüzyıldan kalan Osmanlı Dönemi’ne ait Kuruçeşme’nin temizlik ve bakımı yapılarak hizmete açıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Haziran 2020 Perşembe 13:48
Avcılar Tarihi Kuruçeşme Yıllar Sonra Artık Sulu Çeşme Oldu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı’nın tarafından “İstanbul’da suyu akmayan tarihi çeşme kalmayacak” projesi kapsamında yürüttükleri çalışmalarla su akmayan bütün tarihi çeşmeleri yeniden çalışır hale getiriliyor. Bu kapsamda Avcılar Gümüşpala Mahallesi’nde bulunan uzun yıllardır su akmayan tarihi Kuruçeşme’nin de temizlik ve bakım çalışmaları yapılarak yeniden hizmete açıldı. Pandemi döneminde üzerine çeşitli yazılamalar yapılarak tahribata uğrayan çeşmenin üzerindeki yazılar silinerek eski görünümüne kavuşması sağlandı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Tarihi çeşmede gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili bilgi veren Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli; “ 2013 yılında Belediyemiz bünyesinde bulunan Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından restorasyon projesi hazırlanan ve gerçekleştirilen, 16. yüzyılın ilk yarısına tarihlendiğini düşündüğümüz Osmanlı Dönemi’ne ait tarihi Kuruçeşme, ne yazık ki pandemi döneminde üzerine çeşitli yazılamalar yapılarak tahribata uğratılmıştı.

Çeşmenin mevcut hali hakkında bilgilendirdiğimiz İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, kısa süre içerisinde, önleyici koruma basit bakım onarım ekiplerini göndererek tarihi çeşmenin bakım ve temizliğini gerçekleştirdi ve tarihi çeşmeyi eski kimliğine kavuşturdu. Avcılarımızın böylesine önemli bir kültürel değerini tekrar hayata kazandırılmış olmasından büyük mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tarihe ve kültürel mirasa önem veren bir belediye başkanı olduğunun altını çizen Hançerli, “Sayın Ekrem İmamoğlu bütün tarihi çeşmelerin suyunu akıtmak istediğini ifade etmiş ve bunu tüm İstanbul’da gerçekleştirmeye başladığı gibi Avcılar’da da hayata geçirdi. Talebimize kısa süre içerisinde karşılık vererek çeşmenin bakım ve temizliğinin gerçekleştirilmesini sağlayan, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Sayın Mahir Polat'a ve ekibine, gösterdikleri ilgi ve emek için teşekkür ederiz” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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