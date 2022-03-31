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Avcılar ile Vetovo Kardeş Şehir Oldu

Avcılar Belediyesi ve Bulgaristan’ın Ruse (Rusçuk) iline bağlı Vetovo Belediyesi arasında kardeş belediye protokolü imzalandı. Bir asırlık kardeşliğin köprüsünü kurduklarını belirten Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli; “Dayanışma içerisinde dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirdik” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Mart 2022 Perşembe 12:44
Avcılar ile Vetovo Kardeş Şehir Oldu
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Kardeşlik Protokolüne İlk İmzalar Atıldı
 

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve beraberindeki heyet, Vetovo şehrini ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Mehmet ile bir araya geldi. Ziyarette heyete Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Milletvekilleri Alizan Yahova ve Burhan Abazov da eşlik etti. İki şehir arasında; kültürel, ekonomik ve sosyal yaşam alanlarından işbirliği imkanlarının değerlendirildiği ziyarette, Avcılar ile Vetovo’yı kardeş şehir yapan protokol imzalandı.

Bir asırlık kardeşliğin köprüsü kuruldu”

Avcılar’ın kurucu ailelerinin Vetovo’dan geldiğini belirten Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli; “Bugün bir asırlık kardeşliğimizin köprüsünü Vetovo’da kurduk. ‘Kardeş Kent Protokolü’nü Vetova Belediye Başkanı Mehmet Mehmet ile imzalayarak dayanışma içerisinde dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirdik. Hayırlı olsun.” dedi

Bugün kardeş olmuyoruz zaten kardeşiz”

Protokolün imzalanmasının ardından söz alan Vetovo Belediye Başkanı Dr. Mehmet Mehmet; "Вugün Vеtоvo іlе Аvсılаr аrаѕındа 1928 уılındа bаşlауаn dоѕtluğu rеѕmіlеştіrіуоruz. Dеmоkrаѕіdеn ѕоnrаkі уıllаrdа іkі bеlеdіуе аrаѕındа çеşіtlі zіуаrеtlеr оlmuş, kültür аlışvеrіşі gеlіşmіş. Аvсılаr Bеlеdіуе Bаşkаnı’nın dеdіğі gіbі bugün kаrdеş оlmuуоruz, zаtеn kаrdеşіz” diye konuştu.

İki başkan arasında imzalanan protokol ile belediyeler; kаmuѕаl hауаtın hеr аlаnındа, еkоnоmіdе, kültürdе, ѕроrdа, turіzmdе іşbіrlіğі уарасаklаr vе іkі şehrin ѕаkіnlеrіnіn уаşаmlаrını іуіlеştіrmеk іçіn оrtаk рrојеlеr hауаtа gеçіrесеklеr. Dönüş yolunda kardeş belediye Razgrad’ı da ziyaret eden Avcılar Belediyesi heyeti birlikte düzenleyecekleri etkinlik değerlendirdi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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