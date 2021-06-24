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Avcılar Hazret-i Ebubekir Camiine Kavuştu

Avcılar Tahtakale Mahallesine bağlı Ispartakule’de yapımı tamamlanan ve ismini Hazret-i Ebubekir Radıyallahü anh’dan alan cami, dualarla ibadete açıldı. TOKİ - Emlak Konut GYO öncülüğünde EŞBAH Yapı - Akyapı İş Ortaklığı ile hayata geçirilen camide aynı anda 2 bin 50 kişi ibadetini yapabilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Haziran 2021 Perşembe 12:54
Avcılar Hazret-i Ebubekir Camiine Kavuştu
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TOKİ - Emlak Konut GYO öncülüğünde hayırsever iş insanlarının katkılarıyla Ispartakule bölgesine kazandırılan Avcılar Hazret-i Ebubekir Cami dualarla ibadete açıldı. Açılışa; Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, İlçe Müftüsü Bekir Derin, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, hayırsever iş insanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda cami cemaati katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Kuran-ı Kerim’in okunduğu açılış öncesinde Avcılar Müftüsü Bekir Derin, cami yaptırmanın faziletine değindi ve hayırsever iş insanlarının büyük bir sevap işlediklerini dile getirdi.

Caminin temelini 2020 Mart ayında attıklarını belirten hayırsever iş insanı Mustafa Eşbah da, “Bizler EŞBAH Yapı olarak hayırlı eserler noktasında bugün olduğu gibi bundan sonrada üzerimize düşecek her bir görevi memnuniyetle yerine getirmeye hazırız. İnşallah açılışını yaptığımız Hazret-i Ebubekir Camimiz; bölge halkımıza, ilçe sakinlerimize ve evlatlarımıza hayırlı hizmetler sunmada ve ibadetlerimizi huşu içinde yerine getirmede vesile olacaktırdedi.

İlçe Kaymakamı Kemal İnan’da Hazret-i Ebubekir Camisini yaptıran firma yöneticilerine günün anısına plaket takdim etti.  Dua ve kurdele kesimi sonrası ilk vakit namazı için cemaat sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde camiyi doldurdu.  Namaz sonrası cemaate gül suyu, su ve lokum ikramı yapıldı.

Hazret-i Ebubekir Radıyallahü anh Cami:

Yaklaşık 5 bin 250 metrekare Tapu alanına sahip cami, tek minareli olup minare yüksekliği 35 metredir. Caminin iç kısmı; bodrum kat, zemin kat ve mahvilden oluşmaktadır. Hazret-i Ebubekir caminde aynı anda 2 bin 50 kişi ibadetini yapabilmektedir. İç kısımda erkek cemaatin yanı sıra hanımlar mahalli de bulunmaktadır. Dış kısımda; Şadırvan, Kuran’ı Kerim ve kitap okuma salonu, tuvaletler, abdesthane, çocuk oyun alanı, cenazeler için 2 adet musalla taşı yer almaktadır.

İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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