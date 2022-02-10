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Avcılar'da Zehirlenen Hamile Köpek 5 Yavru Dünyaya Getirdi

Avcılar'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenen 3 köpekten biri olan hamile köpek, 5 yavrusunu sağlıklı olarak dünyaya getirdi. 2 gün önce doğum yapan köpek, sokakta terk edilen bir yavru köpeğe de sütannelik yapıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Şubat 2022 Perşembe 18:25
Avcılar'da Zehirlenen Hamile Köpek 5 Yavru Dünyaya Getirdi
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Avcılar Tahtakale Mahallesi’nde 4 Şubat'ta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 3 köpek zehirlendi. Zehrin etkisiyle iki köpek ölürken hamile olan köpek Avcılar Belediyesi ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Kurtarılan köpek tedavi için ilk önce İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Acil bölümünde müdahale edildikten sonra Avcılar Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

Hamile köpek tedavisi devam ederken 5 yavrusunu sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Dünyaya gelen 3 erkek 2 dişi yavru Avcılar Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ekiplerince titizlikle bakılıyor. Sağlık durumu iyi olan anne köpek, sokakta bulunan bir yavru köpeği de diğer yavrularıyla kabul ederek sütannelik yapıyor.


Olayın ardından; “Can dostlarımıza karşı uygulanan bu şiddet ve vicdansızlık son bulsun!” çağrısı yapan Avcılar Belediye BAşkanı Turan Hançerli; “Geçtiğimiz günlerde maalesef zehirlenen 3 can dostumuz ekip arkadaşlarım tarafından bulunarak hemen müdahale edildi. Kurtardığımız gebe can dostumuz tedavisi devam ederken 2 gün önce 5 yavrusunu sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi.Sağlıklılar, gayet iyi durumda, annenin de genel durumu da gayet iyi. Hatta bizi sevindirecek bir haber de, 5 günlük annesiz bir yavru bulundu. Zehirlenen canımız da onu kabul ederek ona sütannelik yapıyor. İki ay boyunca emzirecek ve büyüyecek sonra sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuşturacağız” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 10.02.2022 18:33
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