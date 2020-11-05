Avcılar'da ''Hayat Kurtarma Hareketi'' Hız Kesmeden Devam Ediyor

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, 26 Eylül 2019’da Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından riskli binaların karnesini çıkarma çalışmaları başlatmıştı. Bugün son verilere göre, incelenen 1454 binanın 137’si kentsel dönüşüme girdi.

Son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde yaşanan depremlerin ardından gözler yeniden İstanbul’a çevrildi. Deprem riski en yüksek kentlerin başında gelen İstanbul’un depreme hazır olup olmadığı tartışılırken Avcılar’da son 17 ayda yüzlerce bina güvenli hale getirildi.

1999 yılı öncesi yapılan eski yapı stokunun fazla olması sebebi ile çalışmalarının merkezine kentsel yenilenme çalışmalarını alan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Önceliğimiz ve tek amacımız can kurtarmak. 17 ayda 3831 bağımsız bölüm kentsel dönüşüme girdi. Yaklaşık 13 bin kişinin hayatını kurtardık” dedi.

“Sadece gelen ihbarları inceleyerek bir yılda 5622 can kurtardık”

26 Eylül 2019’da Silivri açıklarında 5,8 büyüklünde gerçekleşen depremin ardından 1454 bina, gelen ihbarlar sonrasında Avcılar Belediyesi’nin uzman ekiplerince kontrol edildi. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Hançerli, “Sadece gelen ihbarları inceleyerek bir yılda 5622 can kurtardık. İhbar edilen binaların tamamı yerinde kontrol edildi. Her binanın tek tek karnesi çıkarıldı. İncelenen binaların 1454 tanesine bakanlığın tarif ettiği kuruluşlardan test ettirmelerine yönelik tebligat gönderildi. Son verilere göre ihbar edilen binaların %10’u kentsel dönüşüme girmiş oldu. Bu çok iyi bir oran. Bu binaların kentsel dönüşüme girme sürecini müdürlüğümüz özenle takip ediyor.” şeklinde konuştu.

Hançerli ayrıca kentsel dönüşüm yasasının çıktığı 2012 yılından göreve başladığı güne kadar 3899 bağımsız birimin bu yasadan yararlandığını belirterek, “Biz göreve gelip ‘hayat kurtarma’ hareketini başlattıktan sonra ise yani sadece 17 ayda 3831 bağımsız birim kentsel dönüşüme girdi. 7 yılda kentsel dönüşüme giren bina sayısı ile 17 ayda kentsel dönüşüme giren bina sayısı gördüğünüz gibi eşit. Bu ivmeyi aynı kararlık ve özenle arttırmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Hançerli’nin “Hayat Kurtarma Hareketi” adını verdiği kentsel yenileme çalışmaları kapsamında bugüne kadar Avcılar’da toplam 1082 bina kentsel dönüşüme girerken 865 binanın yıkımı gerçekleşti. Şimdiye kadar 13 bin kişinin hayatını kurtaran çalışmalarda hedefse 40 bin bağımsız bölümün dönüşüme girmesi.