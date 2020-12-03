Avcılar'da Gülten Nakipoğlu Engelli Yaşam Merkezi Açıldı

Gülten Nakipoğlu Engelli Yaşam Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hizmete açıldı. Açılışa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.Avcılar Gümüşpala Mahallesi’nde, bir yıldır yapımı süren Gülten Nakipoğlu Engelli Yaşam Merkezi, bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen bir törenle hizmete açıldı. Törene Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, siyasi partilerin ilçe başkanları, engelli dernekleri başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen açılışta konuşmalar, aynı anda işaret diline de çevrildi.

Engelli bireylerin ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştıracak ve sosyal hayata aktif bir şekilde katılmalarına destek olacak merkezin açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, " Çağdaş toplumlar, engelli insanların haklarını korumaları ile onları hayata, geleceğe hazırlamaları ile ölçülebilir. Bu merkezde, engelli bireyler ve aileleri için sosyalleşme hatta bir dayanışma ve danışma alanı oluşturulmuş. Bence olağanüstü bir hizmet. Çünkü toplumda engelli bireylerin en çok ihtiyaç duyduğu şey, hayata nasıl tutunacakları, kendilerini yalnız hissettiklerinde bilgi alacakları alanlardır. Belediye başkanımızın bu hassas düşünce ile bu tesisi hazırlaması ve kıymetli Nakipoğlu ailesinin tesise katkı sunması çok takdire şayan bir davranış. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli şunları söyledi:

"Burada tüm Avcılar'a hizmet edebilecek güzel bir tesisin açılışını yapacağız. Bu çalışmada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, bağışçımız ve her daim yanımızda olan Hilmi Nakipoğlu'na teşekkür ediyorum. Engellilik meselesi aslında eşitlik ve adalet meselesi. Bu ülkede adalet aramayan yok. Ama en çok hizmet ve olanaklara erişmek için adalete ihtiyaç duyanlar da engelliler. Hizmet ve olanak dediğimiz şeyler de aslında öyle çok büyük şeyler değil. Sokağa çıkabilmek, eğitim ve sağlık hakkından yararlanmak mesela. Bu merkez bir başlangıç olsun.

Bunca zorluklar yaşayan engelli hemşehrilerime çok daha fazla hizmet ulaştıracağıma söz veriyorum."dedi.

Engelli Yaşam Merkezi; eğitim sınıfları, sivil toplum birimleri, gündüz bakım evi, çok amaçlı sahne, büyük bir sergi alanı, bina çevresinde yaklaşık 4 dönümlük peyzaj alanın içerisinde çocuk parkı, hobi bahçesi, spor ve etkinlik alanlarından oluşuyor.