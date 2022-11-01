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Avcılar Belediyesi’ne Altın Karınca Ödülü

Marmara bölgesinin ve Türkiye’nin en prestijli projelerinin yarıştığı 9. Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri sahiplerini buldu. 375 projenin yarıştığı Altın Karınca'da “Yerel Kalkınma” ödülü “Güçlü Kadın Sağlıklı Nesil" projesiyle Avcılar Belediyesi’nin oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Kasım 2022 Salı 17:05
Avcılar Belediyesi’ne Altın Karınca Ödülü
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9. Altın Karınca Ödülleri

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri Hilton İstanbul Otel'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Belediyelerin şehirlerdeki yaşam kalitesini arttıran projeler üretmelerini teşvik etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen törende, Marmara Bölgesi'nde yer alan belediyelerin; kentsel planlamadan kültür sanata, sosyal hizmetlerden afet yönetimine kadar 10 ayrı kategoride projeleri değerlendirildi. 375 projenin yarıştığı Altın Karınca’da 39 belediyeden 49 proje ödüllendirildi.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

"Güçlü Kadın Sağlıklı Nesil" 

                                                                                                                                

Daha önce “Oku Avcılar” isimli dijital kütüphane projesiyle ’Akıllı Şehir Uygulamaları’ dalında ödül alan Avcılar Belediyesi bu kez "Güçlü Kadın Sağlıklı Nesil" projesiyle “Yerel Kalkınma” kategorisinde ödüle layık görüldü.  “Anne Sütü”, “Bebek Taksi” ve “Anneme İyi Bak” olmak üzere 3 bileşenden oluşan projeyle anne ve bebeklerin yeni hayatlarına en avantajlı şekilde başlayabilmeleri ve hayatlarını kolaylaştırmayı hedefleniyor. Böylece güçlü kadınlar ve nesiller oluşması amaçlanıyor. 

 “Avcılar ödüllere layık bir kent”      

Ödülü aldıktan sonra konuşma yapan Avcılar Belediye Başkanı Turan  Hançerli; “Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. Biz bu ödülü çalışma arkadaşlarımla 458 bin Avcılarlı için aldık. Avcılar ödüllere alışkın. Hatta Marmara Belediyeler Birliği’nden aldığımız ikinci ödül. İlk ödülümüz değil son ödülümüz de olmayacak. Avcılar ödüllere layık bir kent bizde Avcılar’a layık olmak için tüm çalışma arkadaşlarımızla gece gündüz çalışıyoruz. Ben çalışma arkadaşlarıma böyle başarılı, ödüllere layık çalışmalar yaptıkları için teşekkür ediyorum.” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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