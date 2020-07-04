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Avcılar Belediyesi’nden Sel Mamğduru Aileye Destek

​​​​​​​Geçtiğimiz hafta İstanbul’da, mevsim normallerinin üzerinde etkili olan yağmur ve rüzgarsebebi ile evi ve eşyaları zarar gören vatandaşa Avcılar Belediyesidestek oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Temmuz 2020 Cumartesi 10:56
Avcılar Belediyesi’nden Sel Mamğduru Aileye Destek
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Yeşilkent Mahallesi’nde ikamet eden yaşlı çiftin tek katlı evinin çatısı,geçtiğimiz günlerde etkili olanşiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.Rüzgarla birlikte başlayan sağanak yağmur nedeniyle ev sular altında kaldı. Tüm eşyaları kullanılmaz hale gelen aileye Avcılar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri ekipleri mağdur aileye destek olmak için seferber oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Belediyeden Yardım Gecikmedi

Yaşadıkları felaket sonrasında belediyenin 444 69 89 numaralı telefonundan Sosyal Destek Hizmetleri’ne ulaşan aile eşya desteği talebinde bulundu.Ekipler, yeni evlerine taşınan aileye hızla talep ettikleri tüm ev eşyaları temin etti. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada sel mağduru aileye düzenli olarak erzak desteği de sağlanacağı bildirildi.

Başkan Hançerli, sel sonrasında alt yapı çalışmalarını denetledi

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, yağış sonrası ilçedeki mahallelere ziyaret düzenleyerek, olası su baskınları için alınan önlem çalışmalarını yerinde inceledi.

Tüm birimleri ile teyakkuza geçtiğini bildiren Hançerli, incelemeler sırasında esnaf ve vatandaşlarla da sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Olası afetlere karşı tüm müdürlükleri ile hazır bir belediye olduklarının altını çizen Hançerli, “Afet yönetimi bugün en öncelikli konumuzdur. Doğa ve toplum dostu bir belediyecilik anlayışı ile her türlü ‘afet öncesi koruma ’ya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Planlı ve koordineli çalışmalarımız sayesinde yoğun yağıştan ciddi oranda etkilenmedik. Bu sonucu almamızda emeği geçen herkese teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.

Sel felaketi yaşadık. Burada belediye ekiplerimizin yanında çok aktif bir rol üstlendiniz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Nasıl geçti? Hem bilgi almak istedik hem aslıda bir teşekkür ziyareti bir taraftan da

Eksik olmayın Başkanım. Çok memnun olduk ziyaretinize. Şu ana kadar 253 noktaya müdahalemiz oldu. Bunların 222 tanesini raporlandırdık. Tedbir almalıyız buna ilişkin. Çünkü hangi teknolojiyi kullanırsak kullanalım doğa ile mücadele bir yere kadar. Doğa öfkesini serbest bırakıp üzerinize gelmeye başlarsa eğer onunla mücadele edemezsiniz. Yapmanız gereken kendiniz korumak olmalıdır. Asıl yapılması gerekense bu riskleri önceden görüp ona göre tedbir almaktır. Çünkü doğayı durduramayız, tedbir almalıyız. Daha önceki riskleri göz önünde bulundurup tedbir almak daha mantıklı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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