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Avcılar Belediyesi’nde gerçeği aratmayan tatbikat
Avcılar Belediyesi’nde gerçeği aratmayan tatbikat
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Avcılar Belediyesi’nde gerçeği aratmayan tatbikat

Avcılar Belediyesi’nde tüm personelin katılımıyla, “Acil Durum Tahliye Tatbikatı” gerçekleştirildi. Gerçeği aratmayan tatbikatta sirenler çalındı, mahsur kalan personel İtfaiye merdiveni ile camdan indirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Nisan 2022 Salı 14:07
Avcılar Belediyesi’nde gerçeği aratmayan tatbikat
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İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner


Kentsel dönüşüm çalışmaları ile adından sıkça söz ettiren Avcılar Belediyesi bu kez olası bir afete hazırlık için başkanlık binasında “Acil Durum Tahliye Tatbikatı” yaptı. Avcılar Belediyesi Sivil Savunma Ekibi’nin koordinesi ile gerçekleşen tatbikatta; bina tahliyesi yapılarak personel toplanma noktalarına yönlendirildi, bina içerisinde yaralılara müdahale edilerek ilk yardım yapıldı. Gaz, elektrik ve su hatlarını kesen Sivil Savunma Ekibi 3. katta mahsur kalan personeli İtfaiye merdiveni yardımıyla kurtararak en yakın hastaneye sevk etti.
“Tatbikatlarımızı arttıracağız”
Afetler sonrasında da tüm kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması için bu tip tatbikatların önemli olduğunu belirten Avcılar Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı İbrahim Berber; “Tatbikatı 396 personel ve 22 arama kurtarma görevlimiz ile gerçekleştirdik. Tatbikat ile eksikliklerimizin farkına varacağız ve bu eksiklerin giderilmesi için hızla çalışmalar yürüteceğiz” dedi.
Belediye personeli ile birlikte tatbikata katılan Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Kimet Batmaz; “ Yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları ile yapı stokunu yenilemeye çalışırken aynı zamanda depremden sonra da yapılabilecekleri organize etmeyi hedefliyoruz. Yapılarımızı güçlendirirken bir yandan da deprem anında yaşam alanı içerisinde alınmamış önlemler ciddi sorunlar yaşatabilir. Başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik. Yılda bir kere değil, tatbikatlarımızı daha da sıklaştıracağız.” şeklinde konuştu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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