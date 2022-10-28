Avcılar Belediyesi vizyon çalışmaları ile dünyaya örnek oluyor

Uganda Cumhuriyeti yeni kuracakları 9 şehir için Avcılar Belediyesi'nin örnek projelerini inceledi

Türkiye’ye örnek olan ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli tarafından Birleşmiş Milletler’de tanıtılan Kentsel Dönüşümde 'Avcılar Modeli’ bu kez Uganda Cumhuriyeti’nin gündeminde. Uganda Cumhuriyeti'nde kurulacak 9 yeni şehir için dünyadaki şehir planlamalarını inceleyen Uganda Çevre ve Şehircilik Bakanı Hon. Obiga Kania ve heyeti, Avcılar’da yürütülen belediyecilik faaliyetlerini incelemek üzere kenti ziyaret etti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Avcılar /istanbul

Avcılar Belediye Başkanlığı binasında başkan Turan Hançerli’yi ziyaret eden Uganda Çevre ve Şehircilik Bakanı Hon. Obiga Kania ve heyeti; Avcılar’da yürütülen projeler hakkında bilgi aldı, fikir alışverişinde bulundu.

Uganda heyetine bir sunum yapan Avcılar Belediyesi yöneticileri; Kentsel Dönüşümde ‘Avcılar Modeli’, akıllı belediyecilik, belediye yönetim akışı, alt yapı işleri, şehir planlaması, belediye gelir kalemleri, mali hizmetler gibi belediyecilik konularında tecrübelerini paylaştı.

“ Vizyoner çalışmalarımızla dünya'ya örnek oluyoruz”

Vizyoner çalışmalarının dünya’ya örnek olduğunu belirten Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli; “Bugün çok uzaklardan Doğu Afrika'dan misafirlerimiz vardı. Uganda Çevre ve Şehircilik Bakanı ekibiyle ve konsolosla birlikte bizi, Avcılar’ı ziyaret etti. Uganda; nüfusu hızla artan, çok yoğun bir şehir göçü alan ve dolayısıyla buna hazırlanmak isteyen bir yer.

Sayın bakan dünyanın bir çok yerindeki deneyimleri görmek istediklerini ve Türkiye’de de Avcılar’ın çalışmaların; gerek Birleşmiş Milletler nezninde gerek Avrupa Birliği nezninde, gerekse yerelde yürütülen çalışmalarımızın dikkat çektiğini belirttiler. Bu sebeple; Avcılar’ı yakından tanımak ve Avcılar Modelini yerinde görmek ve Uganda’da yapacakları şehir uygulamalarında bundan faydalanmak istediklerini söylediler. Biz de bundan çok büyük memnuniyet duyduğumuzu belirttik. Deneyimlerimizi gerek belediye başkanı olarak ben gerekse farklı birimlerdeki çalışma arkadaşlarımız bilgilendirme yapıyorlar.

Biz de bir devletle bir belediyenin doğrudan iletişim kurması konusunda memnunuz. Uganda’ya bir katkımız olursa ne mutlu bize. Bu tür ilişkiler dünyanın ne kadar küçük olduğunu, bilginin sınır tanımadan ne kadar hızlı yayıldığını gösteriyor. 10 yıl önceki dünya değil, bugünün dünyasını kavrayıp yarına güvenle bakacak bir kent bir ülke ve bir dünya inşa etme vizyonuyla ilerlemeye devam ediyoruz. Avcılar 2029 vizyonumuz şimdiden dünyanın çok farklı ülkelerinden fark edildik.” dedi.