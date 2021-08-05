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Avcılar Belediyesi'nden Yangın Seferberliği

Yurdun birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye bir destek de Avcılar Belediyesi’nden geldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ağustos 2021 Perşembe 16:10
Avcılar Belediyesi'nden Yangın Seferberliği
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Avcılar Belediyesi, Avcılar Kent Konseyi ve Merzifon ve Çevre Köyleri Dernekler Birliği iş birliği ile afet bölgesinde bulunan ekiplerin ve vatandaşların gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanan koliler bugün Marmaris Büyükşehir Belediyesi’ne ulaştı.

Belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri ekiplerince hazırlanan yardım kolilerinin içerisinde bölgede en çok ihtiyaç duyulan eldiven, maske gibi malzemelerin yanı sıra gıda ve temel ihtiyaçlar da buluyor.

Kolilerin hazırlandığı alanı ziyaret eden Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Avcılarlı hemşehrilerimiz adına yangın bölgesine tüm Türkiye’deki belediyelerle birlikte yaraları sarmak, dertlere derman olmak için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Diliyorum bir an önce yangınlar bitecek hem yaralarımızı saracağız hem ormanlarımızı yeniden hayata döndüreceğiz. Bir veteriner hekim ekibimiz, bir sağlık ekibimiz ve bir sivil savunma uzmanımız da afet bölgesine gönüllü olarak gidecekler. Ayrıca bir tankerimiz ve bir ambulansımız da bölgede destek vermek üzere hazırlandı.  Tüm müdürlüklerimizle yangınlarla mücadeleye destek olabilmek için seferber olduk. Umarım bir an evvel güzel haberler alırız. Merzifon ve Çevre Köyleri Dernekler Birliği’ne (MER-DER) ve hayırseverlere de dayanışma ruhunu paylaştıkları için çok teşekkür ediyorum.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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