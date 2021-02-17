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Avcılar Belediyesi Kış Aylarında Mama Desteğini Arttırdı

Avcılar Belediyesi havaların soğumasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama ve su desteğini artırarak sürdürüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Şubat 2021 Çarşamba 09:47
Avcılar Belediyesi Kış Aylarında Mama Desteğini Arttırdı
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Avcılar Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, rutin olarak sürdürdükleri mama dağıtımını artırarak kar yağışı nedeniyle aç kalma tehlikesi yaşayan sokak hayvanları için kentin ücra köşelerine mama ve su bırakıyor. 

Avcılar Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde aşılama, tedavi, kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmaları sürerken öte yandan zorlu hava şartlarında aç kalmamaları için besin değeri yüksek mama dağıtımı çalışması da hızlandırıldı. Ekipler ayrıca besleme yapılan noktalarda kırığı, kanaması, açık yarası olan sokak hayvanlarına da gerekli sağlık müdahaleleri yapılıyor.

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