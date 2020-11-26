Avcılar Belediyesi Kadın Danışma Merkezi Hizmete Açıldı

Avcılar Belediyesi, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığa karşı kadınların desteklenmesi ve güçlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Avcılar Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’ni hizmete açtı.

Merkez, kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin korkutucu boyutlara ulaşmasına dikkat çekmek amacıyla 25 Kasım Kadına Yönelik Uluslararası Mücadele Günü’nde özel bir törenle açıldı. Merkezde, kadınları her alanda bilgilendiren ve destekleyen hizmetler verilecek. Merkezde aynı zamanda, şiddete uğrayan ve uğrama riski taşıyan kadınlara hukuksal ve psikolojik danışmanlık hizmeti de verilecek.

Törende konuşma yapan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “ Kadın Danışma Merkezimiz Avcılarımıza hayırlı, uğurlu olsun. . Kadınların acılardan çok mutluluklarını paylaştığı bir merkez haline gelmesini diliyorum. Avcılar’da kadınlar; daha güçlü olacak, haklarını bilecek ve koruyacaklar. Bir sorun yaşadıklarında Avcılar’ın elini omuzlarında hissedecekler. Avcılar Belediyesi olarak kentimizde yaşayan 448 bin komşumun her birinin eşit ve huzur içerinde yaşaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarıma Avcılar’a ürettikleri hizmet ve emekleri için teşekkür ediyorum. Biz yaşamın her alanında eşitliği ve adaleti sağlamak için çalışmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)