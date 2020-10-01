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Avcılar Belediyesi, Eğitimde Eşitlik İçin "Avcılar Paylaşıyor" Dedi

Avcılar Belediyesi, uzaktan eğitimde ekonomik imkansızlıklar nedeniyle eğitime erişemeyen öğrenciler için “Avcılar Paylaşıyor” kampanyası başlattı.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
01 Ekim 2020 Perşembe 11:46
Avcılar Belediyesi, Eğitimde Eşitlik İçin "Avcılar Paylaşıyor" Dedi
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Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün ülkemizde görülmeye başlandığı günden itibaren önleyici ve koruyucu çalışmalar yürüten Avcılar Belediyesi, şimdi de eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak bir kampanyaya imza attı.

“Avcılar Paylaşıyor” kampanyası Covid- 19 pandemisi nedeniyle uzaktan eğitim görmek zorunda kalan ve bu süreçte tablet, bilgisayar ya da televizyonu olmadığı için eğitime erişemeyen çocukların ihtiyaçlarını en hızlı ve en doğru şekilde karşılamayı hedefliyor.

Kampanyanın ihtiyaç sahibi öğrencilerle hayırsever vatandaşlar arasında köprü niteliğinde olduğunu vurgulayan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “COVİD-19 tedbirleri kapsamında öğrenciler eğitimlerine çevrimiçi olarak devam etmek zorunda kaldı. Bu durum beraberinde ülkemizin kanayan yarası olan eğitimde fırsat eşitsizliğini bir kez daha bize gösterdi. Bilgisayar ya da tableti olmadığı için uzaktan eğitime erişemeyen pırıl pırıl öğrencilerimize ihtiyaçlarını ulaştırma konusunda desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerime şimdiden teşekkür ederim.

Bu kentin insanları dayanışma ve paylaşmaya büyük önem veren; acılara göğüs geren, mutlulukları paylaşabilen güzel insanlardır. Şimdi de pandemi nedeniyle eğitimlerine evinde devam etmek zorunda kalan çocuklarımız için omuz omuza olacağız.” dedi.

Başvurular nasıl yapılacak?

İhtiyaç sahipleri ve bağışta bulunmak isteyenler belediyenin kampanya özelinde oluşturduğu https://dayanisma.avcilar.bel.tr adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.

İhtiyaç sahibi kişilerin başvuruları Avcılar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince gerekli incelemeler yapıldıktan sonra değerlendirmeye alınacak.

Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Kampanyaya Avcılar'da yaşayan ve 2020-2021 eğitim öğretim yılında uzaktan eğitim görecek tüm ihtiyaç sahibi öğrencilere açık olacak.

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