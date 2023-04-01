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Avcılar Belediyesi Deprem Bölgesinde Çadır Okul Kurdu

Avcılar Belediyesi tarafından Hatay’da eğitim öğretimin sürdürülebilmesi için 4 mahallede kurulan 5 çadır okul 3 Nisan Pazartesi günü eğitime başlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Nisan 2023 Cumartesi 11:15
Avcılar Belediyesi Deprem Bölgesinde Çadır Okul Kurdu
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Kahramanmaraş Merkezli depremden en çok etkilenen illerden Hatay’da eğitim - öğretimin sürdürülebilmesi için çadır okulların kurulum çalışmalarına vakit kaybetmeden başlayan Avcılar Belediyesi, Ekinci, Karaali, Dikmece ve Kuzeytepe mahallelerinde 5 adet çadır okul kurulumunu tamamladı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Manisa Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Destek Birliği, Ülkem Okuyor Koordinatörü Havva Ertuğrul ve bölgedeki öğretmenlerin desteğiyle kurulumu tamamlanan çadır okulların; kırtasiye,kitap ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri Avcılar Belediyesi ve gönüllü ekipler tarafından karşılandı.

3 Nisan Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun bir şekilde güvenli ortamlarda eğitim öğretime başlayacak olan çadır okullarda her gün bölge öğretmenleri tarafından öğrencilere etüt ve okuma programları yapılmaya devam ediyor.

Her türlü şartta eğitimin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli; “Hatay’da çocuklarımızın eğitimden uzak kalmaması için öğrencilerin güvenliği ve ihtiyaçlarına uygun olarak çok kısa bir sürede çadır okulların kurulum çalışmalarına başladık. 5 adet çadır okulumuz 3 Nisan Pazartesi günü eğitime başlıyor. Eğitim öğretimin başlaması sadece akademik açıdan değil çocuklarımıza sağlayacağı psikolojik ve sosyal destekten dolayıda çok değerli. Bu açıdan çok mutluyuz.” dedi.

Depremin ardından kısa süre içerisinde Hatay Merkez’de lojistik merkezi kurduklarını söyleyen Hançerli; “Çalışma arkadaşlarım gece gündüz demeden mahalle mahalle, köy köy gezerek vatandaşlarımızın

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