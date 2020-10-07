Avcılar Belediyesi Dayanışmaya Devam Ediyor

Avcılar Belediyesi’nin kentteki ihtiyaç sahibi ailelere gıda, sıcak yemek ve kıyafet desteği sürüyor.

Avcılar Belediyesi’nin, Avcılar’da yaşayan ihtiyaç sahibi kişilerin gıdadan giyime, eğitimden temel sağlık ihtiyaçlarına kadar tüm ihtiyaçlarını adil bir şekilde karşılamak için yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor.

Çocuk ve yetişkinlere kıyafet desteği

Dezavantajlı gruplar başta olmak üzere kentteki tüm ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi destek vermeye yönelik çalışmalar yürüten Avcılar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, düzenli olarak gerçekleştirdiği destek ve dayanışma projeleri ile vatandaşların dertlerine derman oluyor.

Avcılar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda koordine ettikleri bir proje ile kentteki gelir durumu düşük olan vatandaşlara giyim ihtiyacını gidermek için kişi başına 2’şer adet için kıyafet hediye etti.

Sıcak yemek hizmeti verirken yeni ihtiyaçlar tespit ediliyor

Sosyal yardım ihtiyacının sadece talep değil tespit ile de belirlenmesi sağlayarak kentte yaşayan vatandaşların sorunlarına hızlı ve etkin şekilde çözüm bulmayı hedefleyen Avcılar Belediyesi, uzun yılladır süren evlere sıcak yemek hizmeti vesilesiyle de vatandaşların diğer ihtiyaçlarının da belirlenmesini sağlıyor.

Evlere sıcak yemek hizmetini ulaştıran ekipler, hizmeti alan vatandaşların ekonomik, sosyal ve kültürel alandaki ihtiyaçlarını da öğrenip en kısa sürede soruna çözüm buluyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Bizim belediyecilik anlayışımızda izlediğimiz parolanın adı eşitlik ve adalettir. Adaleti sağlamanın da herkese eşit imkanlar sunmanın ötesinde hemşerilerimizin birbirinden farklı koşul, yetenek hatta beklentiye sahip olduğunu da göz ardı etmeden ihtiyaca yönelik hizmet sunmayı merkeze almaktan geçtiğine inanıyoruz.” şeklinde konuştu.