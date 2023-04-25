Avcılar Belediyesi, Borçları Yapılandırmaya Başladı.

Avcılar Belediyesi, vatandaşların belediyeye olan borçlarını yapılandırmaya başladı.

Vatandaşlar 7440 sayılı Kanun kapsamında borçlarını 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılandırabilecek.

Online Ödeme Yapılabilecek

Avcılar Belediyesi vatandaşlara 31 Mayıs’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün banko ve veznelerinden ya da online olarak www.avcilar.bel.tr web adresinden başvuru yapma ve ödeme imkanı sunuyor.

Yapılandırma kapsamına giren borçlar

7440 sayılı Kanun kapsamında vadesi 31 Aralık 2022 tarihi ve öncesi olan Emlak Vergisi, Çevre ve Temizlik Vergisi, İdari Para Cezaları ,Hizmet Bedelleri, Kira ,Ecremisil borçları yapılandırabilecek. Peşin ödemelerde geçikme zammın yüzde 90’ı silinecek ve idari para cezalarında yüzde 25 indirim uygulanarak ödeme kolaylığı sağlanacak.