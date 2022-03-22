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Avcılar Belediyesi 1 yılda 1500 kişiyi iş sahibi yaptı

Avcılar Belediyesi tarafından kurulan İstihdam Merkezi son 1 yılda 1500 vatandaşı iş sahibi yaptı. Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullarda en büyük sorunlardan birisinin işsizlik olduğunu belirten Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli; “İş arayan komşularımızla birebir ilgileniyor, işsizlik sorunlarına çare oluyoruz.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Mart 2022 Salı 10:06
Avcılar Belediyesi 1 yılda 1500 kişiyi iş sahibi yaptı
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'Sosyal Belediyecilik' anlayışıyla hareket ederek vatandaşların her türlü sorununa çözüm arayan Avcılar Belediyesi işsizliğe karşı “İstihdam Seferberliği” başlattı. 1 senedir Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İstihdam Merkezi Avcılarda iş arayan vatandaşların umudu oldu.

1 Yılda 1500 Kişi İş Buldu

İş arayan vatandaşlarla birebir ilgilenen Avcılar Belediyesi İstihdam Merkezi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. İş arayanlar ile işçi arayanların bir araya getirildiği merkezde, aranan iş ve işçi profiline uygun talepler özel sektöre iletiliyor.

Özel sektör firmalarının personel taleplerini aldıktan sonra kayıtlı başvurulardan yönlendirme yapan İstihdam Merkezi, yönlendirmeyi kabul eden vatandaşların işe alım süresince takibini de gerçekleştiriyor. İstihdam Merkezi’nde profesyonel danışmanlar tarafından verilen rehberlik hizmetleri ile vatandaşların yanında olmayı sürdüren Avcılar Belediyesi, 'kişisel ve kurumsal eğitimler,' 'özgeçmiş oluşturma' gibi konularda da iş arayan vatandaşlara yardımcı oluyor.

“Komşularımızın her zaman yanındayız”

Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullarda en büyük sorunlardan birisinin işsizlik olduğunu belirten Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli; “İş arayan komşularımızla birebir ilgileniyor, işsizlik sorunlarına çare oluyoruz. İstihdam Merkezimiz aracılığıyla 1 yılda 1500’den fazla komşumuza iş olanağı sağladık. Komşularımızın her ihtiyacında daima yanındayız. İş arayan Avcılarlı komşularımız 444 6 989 numaralı çağrı merkezimizi arayarak İstihdam Merkezi Birimimize taleplerini iletebilirler.” dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 22.03.2022 10:09
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