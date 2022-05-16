Avcılar Belediye Meclis Üyesi Oya Yıldırım Turan Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Son Yolculuğunda Sevenleri Yalnız Bırakmadı

Yaklaşık bir yıldır kanser tedavisi gören Avcılar Belediye Meclis Üyesi Oya Yıldırım Turan hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Turan için Avcılar Belediye Başkanlığı önünde bir tören düzenlendi. Avcılar Belediyesi’nin önünde toplanan yüzlerce seveni Turan’ı son yolculuğunda yalnız bırakmazken törene; Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, CHP Avcılar İlçe Başkanı Erdal Nas, Avcılar Belediye Meclis Üyeleri ile çalışanlarının yanı sıra birçok siyasi parti temsilcisi de katıldı.

“ Avcılar’a hizmetleri için teşekkür ediyoruz”

Yapılan törende bir konuşma yapan Avcılar Kaymakamı Kemal İnan; “Burada kendisine ve yakınlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Avcılara hizmet etmiş, Avcılar’ın derdiyle dertlenmiş, Avcıları sevmiş ve Avcılar insanına da gönül vermiş ve bunu da hizmetleri ortaya koymuş bir insan kendisini rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.

“ O hepimizin ablasıydı”

Oya Yıldırım Turan için herkesin ablalık vurgusu yaptığına dikkat çeken CHP Avcılar İlçe Başkanı Erdal Nas; “Cumhuriyet Halk Partisi örgütümüz de büyük emekleri var. Avcılar’ın dostu olmuş, ablası olmuş Oya ablanın hayatı mücadele ile geçmiş. Yakalandığı bu amansız hastalıklada ciddi bir mücadele yürüttü. Mücadelesini burada sürdürdü ama maalesef bir çok dostumuzu kaybettiğimiz gibi onu da kaybettik ve bugün sonsuzluğa uğurluyoruz. Ben partimizin her kademesinde görev yapmış, en son da Avcılar Belediyesi’nde görev yapan Oya ablaya hem partimize verdiği hizmetler için hem de Avcılarımıza, Avcılar halkına verdiği hizmetler için yürekten teşekkür ediyorum . Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum.” dedi.

“ Oya ablamızı çok özleyeceğiz”

Çalışma ve yol arkadaşı için en zor konuşma anlarından bir tanesini yapmak zorunda olduğunu belirten Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli; “Oya abla hepimizin ablasıydı. Tavrıyla haliyle, mecliste, grupta bizlere yaklaşımıyla gerçek bir ablaydı. Oya ablayı yaklaşık 15 yıl önce tanıdım o günden bugüne hep Avcılara hizmet etmek, Avcılar’a katkı sunmak için aktif görevler üstlendi. Ben tanımamdan önce de hep halk için, insanlık için çalışmalar yürüttü. Kendinden çok insanları, bu ülkenin geleceğini düşünürdü ve hep bu düşünceleri doğrultusunda mücadele etti, emek verdi. Meclis üyeliği süresinde de Avcılarımızın iyiliği, 458 bin Avcılarlının mutluluğu ve onların daha huzurlu bir kentte yaşaması için emek verdi. Biz oya ablayı çok özleyeceğiz, yeri doldurulamaz. Onun değerlerine halkına olan inancını, halka hizmet için verdiği emeği ve duygusunu hep yaşatacağız. Oya abla yaklaşık 10 yılda belediye çalışanı olarak emek verdi ve emekli oldu. Ben tüm Avcılarlılar adına kendisine teşekkürlerimizi şükranlarımızı sunmak istiyorum. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.” şeklinde konuştu.

Avcılar Belediyesi ve Garip Dede Türbesi’ne yüzlerce seveninin gözyaşları arasında ebediyete uğurlanan Avcılar Belediye Meclis Üyesi Oya Yıldırım Turan’ın cenazesi Sultangazi Habipler Yayla Mezarlığı’nda defnedildi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)