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Avcılar'a Dev Teknoloji Yatırımı : 2 Bin Kişi İstihdam Edilecek

Elektrik ve elektronik cihazların yedek parça imalat şirketi SALCOMP, ülkemizdeki ilk yatırımını Avcılar'da yapacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Aralık 2020 Perşembe 14:48
Avcılar'a Dev Teknoloji Yatırımı : 2 Bin Kişi İstihdam Edilecek
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Çırağan Sarayı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Avcılar için büyük önem arz eden bu ve benzeri yatırımlar Türkiye’nin de bölgenin de kaderini değiştirecek diye düşünüyorum"dedi.

Çin  başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında üretim ve montaj fabrikaları olan SALCOMP, ülkemizdeki ilk yatırımı için kolları sıvadı.

 Dünya çapında 4,5 milyar Dolar cirosu ve 65 bin çalışanı olan SALCOMP'un  Avrupa Direktörü David Chang, yatırımla ilgili şunları söyledi:

"Türkiye uzun zamandır radarımızda olan bir ülke. Türkiye ile ilgili 5 yıllık yatırım planımız hazır.İki büyük ve güçlü kurumun enerjisi hem bölgeye hem ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum”

Avcılar’da 14 bin metrekarelik kapalı bir alanda kurulacak fabrika ile gerek mavi gerek beyaz yaka olmak üzere yaklaşık 2 bin kişiye istihdam yaratılacağını söyleyen Chang, " Türkiye’nin imalat sanayisini geliştirmesine, yüksek teknoloji üretim kapasitesine dönüşmesine yardımcı olmaya katkıda bulunuyoruz ve burada büyümeyi umuyoruz." şeklinde konuştu. Chang, yurt içi dağıtımının yanı sıra ihracat için de ciddi hedeflerinin olduğunu belirterek fabrikanın 2021 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçeceğini sözlerine ekledi.

Hançerli, "Ev sahipliği yapmaktan son derece mutluyuz"

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Özellikle ekonomik anlamda sıkıntılı zamanların yaşandığı bu günlerde böylesine önemli bir yatırıma ev sahipliği yapmaktan son derece mutluyuz. Dünyaca ünlü büyük grupların ülkemize inanması ve güvenmesi, yatırım yaparak istihdama katkı sağlaması gurur verici. Avcılar için büyük önem arz eden bu ve benzeri yatırımlar Türkiye’nin de bölgenin de kaderini değiştirecek diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Çırağan Sarayı'nda düzenlenen imza töreninde  yatırımın tüm teknik çözüm sürecini üstlenen Kontrolmatik ve Molen Grup Yönetim Kurulu Başkanları da imza töreninde hazır bulundu.

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