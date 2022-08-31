banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.182,84
ALTIN
1.001,02
DOLAR
18,19
STERLİN
21,11
EURO
18,18
Sevgi Sosyal Kütüphanesi Taksim'de Açıldı
Sevgi Sosyal Kütüphanesi Taksim'de Açıldı
Yaşlanma Karşıtı 6 Besin
Yaşlanma Karşıtı 6 Besin
İstanbul, Zafer Bayramı'nı Şanına Yakışır Şekilde Kutladı
İstanbul, Zafer Bayramı'nı Şanına Yakışır...
DEVA Partisi Devletteki Çürümenin Peşinde
DEVA Partisi Devletteki Çürümenin Peşinde

30 Ağustos Avcılar’da Coşkuyla Kutlandı

Büyük zaferin 100. yılı Avcılar’ın dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Kentte düzenlenen Zafer Yürüyüşleri’nin ardından, Gençlerin sevgilisi Rap yıldızı Norm Ender ve usta sanatçı Selda Bağcan’ın sahne aldığı konserde vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Ağustos 2022 Çarşamba 09:30
30 Ağustos Avcılar’da Coşkuyla Kutlandı
banner171

30 Ağustos Zafer Bayramı Avcılar’ın dört bir yanında kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Avcılar Belediyesi’nin kentin dört bir yanında düzenlediği etkinliklerle kutlandı. Kentte zafer kutlamaları Hükümet Konağı ve Atatürk Parkı’nda düzenlenen resmi çelenk törenleri ile başladı. Gün boyu Avcılar’ın mahallerinde süren Bando takımı ile kortej yürüyüşü Merkez Mahallesi Halide Edip Adıvar Parkı’nda Fener Alayı’na dönüştü. Halide Edip Adıvar Parkı’nda buluşan coşkun kitle Avcılar Meydan’da düzenlenen halk konserinde fener alayı düzenledi.

Unutulmaz Gece

Gün boyu Avcılar’ın dört bir yanında düzenlenen etkinlikler Avcılar Meydan’da düzenlenen büyük konserle devam etti. Gençlerin sevgilisi Rap yıldızı Norm Ender ve usta sanatçı Selda Bağcan’ın sahne aldığı geceye katılan binlerce vatandaş unutulmaz bir gece yaşadı. Gecenin finalinde ise usta sanatçı Selda Bağcan’ın sanat hayatındaki 50’nci yılı anısına pasta kesildi.

‘Bayramınız, bayramımız kutlu olsun’

Etkinlikte sahne alan sanatçılara plaket ve çiçek takdim eden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli; Bayramınız, bayramımız kutlu olsun. Zafer, zaferin, zaferimizin, zafer bayramımızın 100. yılını coşkuyla, heyecanla, büyük mutlulukla kutlayacağız. Sanatçılarımız da hazır, bizler de hazırız. Burayı tıklım tıklım doldurdunuz, teşekkür ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bu ülkeye saldıran, bu ülkeyi kuşatan, bu ülkeyi esir etmek isteyenlere karşı direndiler. Mücadele ettiler ve düşmanı tek tek bu ülkeden kovdular. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni bize armağan ettiler. Bize düşen görev; bağımsız Türkiye Cumhuriyetini ilelebet yaşatmak!” dedi.

‘Cumhuriyeti ilelebet yaşatacak gençlersiniz’

Konsere katılan vatandaşların büyük bir coşkuyla destek bulan konuşmasına devam eden Hançerli; “İşte sizler Mustafa Kemal ve yol arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyeti ilelebet yaşatacak gençlersiniz. Bugünlerde zor zamanlardan geçiyor olabiliriz. Bugünlerde işsizlik, pahalılık, kriz sorunlarıyla boğuşuyoruz. Ama sizdeki bu enerji Cumhuriyet’e ve Atatürk'e inanan, Atatürk'ün izinden gitmek isteyen, giden siyasetçilerin çözeceği, sizlerin çözeceği sorunlar bunlar. Bunları yakın zamanda çözülecek müreffeh, daha refah, gençlerin yurt dışına gitmediği, mutluluğun ve eğlenmenin yasaklanmadığı bir ülke gelecek, Size söz! Biliyor musunuz? Mutluyuz Avcılar! Çünkü konserimiz yasaklanmadı. Ülkenin başka yerlerinde konserler yasaklandı. Eğlenceden, gençlerin müzikle coşmasından, müzikten, sanattan niye korkulur? Niye yasaklanır? Bugünlerin, böyle günlerin sonsuza kadar geçmesini diliyorum ve bunun için sizlerle birlikte mücadele edeceğim. Söz! Değerli Avcılarlılar, başka ilçeden gelen dostlarım bugün sabah neredeydim, biliyor musunuz? Bugün Çanakkale'de, Çanakkale boğaz geçişindeydim ve 6.5 kilometreyi yüzdüm. Hani düşmana geçit vermeyen Çanakkale'de dosta, sporculara ve bizlere Çanakkale geçit verdi. Çanakkale'nin o güzel sularında 6.5 kilometreyi yüzdüm ve şimdi aranızdayım. Hangi zorluk gelirse gelsin, hangi dert sıkıntı gelirse gelsin üstesinden geleceğiz. El ele verip geleceğiz. Birlikte mücadele ederek üstesinden geleceğiz. Bunu bir ölçüde Avcılar'da yaptık. Yeni Avcılar, güzel Avcılar, Güzel İnsanlar Kenti Avcılar; güzelleşmeye devam ediyor, devam edecek. Konserler, sanat, kültür, eğitim ve her türlü hizmete doyacak Avcılar. İyi eğlenceler diliyorum. Bayramınızı, bayramımızı kutluyorum.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada İki Kolunu Kaybeden Belediye Başkanı Boğaz'ı Yüzerek Geçti
Kazada İki Kolunu Kaybeden Belediye Başkanı Boğaz'ı Yüzerek Geçti
Marmara Depremi'nde Hayatını Kaybedenler Avcılar'da Anıldı
Marmara Depremi'nde Hayatını Kaybedenler Avcılar'da Anıldı
Avcılar’ın Yeni Kütüphanesi Hizmete Açıldı
Avcılar’ın Yeni Kütüphanesi Hizmete Açıldı
Uluslararası Yüzme Yarışları'nda 13 Kupa Avcılar'ın
Uluslararası Yüzme Yarışları'nda 13 Kupa Avcılar'ın
İnsanlığın Ortak Kültürel Mirası BATHONEA
İnsanlığın Ortak Kültürel Mirası BATHONEA

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169