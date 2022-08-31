30 Ağustos Avcılar’da Coşkuyla Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Avcılar’ın dört bir yanında kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Avcılar Belediyesi’nin kentin dört bir yanında düzenlediği etkinliklerle kutlandı. Kentte zafer kutlamaları Hükümet Konağı ve Atatürk Parkı’nda düzenlenen resmi çelenk törenleri ile başladı. Gün boyu Avcılar’ın mahallerinde süren Bando takımı ile kortej yürüyüşü Merkez Mahallesi Halide Edip Adıvar Parkı’nda Fener Alayı’na dönüştü. Halide Edip Adıvar Parkı’nda buluşan coşkun kitle Avcılar Meydan’da düzenlenen halk konserinde fener alayı düzenledi.

Unutulmaz Gece

Gün boyu Avcılar’ın dört bir yanında düzenlenen etkinlikler Avcılar Meydan’da düzenlenen büyük konserle devam etti. Gençlerin sevgilisi Rap yıldızı Norm Ender ve usta sanatçı Selda Bağcan’ın sahne aldığı geceye katılan binlerce vatandaş unutulmaz bir gece yaşadı. Gecenin finalinde ise usta sanatçı Selda Bağcan’ın sanat hayatındaki 50’nci yılı anısına pasta kesildi.

‘Bayramınız, bayramımız kutlu olsun’

Etkinlikte sahne alan sanatçılara plaket ve çiçek takdim eden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli; Bayramınız, bayramımız kutlu olsun. Zafer, zaferin, zaferimizin, zafer bayramımızın 100. yılını coşkuyla, heyecanla, büyük mutlulukla kutlayacağız. Sanatçılarımız da hazır, bizler de hazırız. Burayı tıklım tıklım doldurdunuz, teşekkür ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bu ülkeye saldıran, bu ülkeyi kuşatan, bu ülkeyi esir etmek isteyenlere karşı direndiler. Mücadele ettiler ve düşmanı tek tek bu ülkeden kovdular. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni bize armağan ettiler. Bize düşen görev; bağımsız Türkiye Cumhuriyetini ilelebet yaşatmak!” dedi.

‘Cumhuriyeti ilelebet yaşatacak gençlersiniz’

Konsere katılan vatandaşların büyük bir coşkuyla destek bulan konuşmasına devam eden Hançerli; “İşte sizler Mustafa Kemal ve yol arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyeti ilelebet yaşatacak gençlersiniz. Bugünlerde zor zamanlardan geçiyor olabiliriz. Bugünlerde işsizlik, pahalılık, kriz sorunlarıyla boğuşuyoruz. Ama sizdeki bu enerji Cumhuriyet’e ve Atatürk'e inanan, Atatürk'ün izinden gitmek isteyen, giden siyasetçilerin çözeceği, sizlerin çözeceği sorunlar bunlar. Bunları yakın zamanda çözülecek müreffeh, daha refah, gençlerin yurt dışına gitmediği, mutluluğun ve eğlenmenin yasaklanmadığı bir ülke gelecek, Size söz! Biliyor musunuz? Mutluyuz Avcılar! Çünkü konserimiz yasaklanmadı. Ülkenin başka yerlerinde konserler yasaklandı. Eğlenceden, gençlerin müzikle coşmasından, müzikten, sanattan niye korkulur? Niye yasaklanır? Bugünlerin, böyle günlerin sonsuza kadar geçmesini diliyorum ve bunun için sizlerle birlikte mücadele edeceğim. Söz! Değerli Avcılarlılar, başka ilçeden gelen dostlarım bugün sabah neredeydim, biliyor musunuz? Bugün Çanakkale'de, Çanakkale boğaz geçişindeydim ve 6.5 kilometreyi yüzdüm. Hani düşmana geçit vermeyen Çanakkale'de dosta, sporculara ve bizlere Çanakkale geçit verdi. Çanakkale'nin o güzel sularında 6.5 kilometreyi yüzdüm ve şimdi aranızdayım. Hangi zorluk gelirse gelsin, hangi dert sıkıntı gelirse gelsin üstesinden geleceğiz. El ele verip geleceğiz. Birlikte mücadele ederek üstesinden geleceğiz. Bunu bir ölçüde Avcılar'da yaptık. Yeni Avcılar, güzel Avcılar, Güzel İnsanlar Kenti Avcılar; güzelleşmeye devam ediyor, devam edecek. Konserler, sanat, kültür, eğitim ve her türlü hizmete doyacak Avcılar. İyi eğlenceler diliyorum. Bayramınızı, bayramımızı kutluyorum.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA