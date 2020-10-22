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2021 Yılı Bütçesi Avcılar Belediyesi Meclisinde Onaylandı

Avcılar Belediyesi bütçesi mecliste kabul edildi. Buna göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi, 365 milyon lira oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ekim 2020 Perşembe 12:29
2021 Yılı Bütçesi Avcılar Belediyesi Meclisinde Onaylandı
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Avcılar Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısı 3. birleşimi Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli’nin başkanlığında Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Mecliste bütçe ve performans programıyla ilgili sunum yapan başkan Hançerli, “kaynaklarımızı etkili ve verimli kullanıyoruz. Az parayla çok iş yapıyoruz. 1700’ü aşkın çalışanımızla Avcılar’a sunduğumuz hizmet standartlımızı arttırarak daha iyi hizmet sunmaya devam edeceğiz” dedi.

2021 yılı bütçesinin 5 yıllık stratejik programa bağlı kalınarak gerçekçilik prensibiyle hazırlandığını belirten Hançerli, Avcılar Belediyesi’nin gelecek vizyonuna ve gelir arttırmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

“ 2019 Yılı Bütçe Performansımızda Bütçe Fazlası Verdik”

Kentimizin ve belediyemizin gerçekliklerini gözeterek, kentimizi yarınlara hazırlayacak bir bütçe hazırladık. Hazırladığımız bütçenin birinci ve temel prensibi gerçekçiliktir. 2019 yılı bütçe performansımızın oldukça iyi olduğunu değerlendirmiştik. Giderlerin kısıldığı gelirlerin arttığı olumlu bir tablo ile karşınıza çıkmıştık. Ülkede az görülür bir bütçe fazlası verme şansına hep birlikte sahip olmuştur. 2020 yılı için de bugünden söyleyebilirim ki önümüze koyduğumuz hedefleri tutturabilme potansiyelini güçlü bir şekilde taşıyor.

2021 Yılı Bütçesi 365 Milyon Lira

2021 yılı bütçemizde öncelikle gelirimizin ne kadar olacağı değerlendirildi. 365 milyonluk bir bütçe belirledik. Bu bütçenin gerçekleşmesi için çaba sarf edeceğiz. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. 365 milyonluk bir bütçe, nüfus ve alan bakımından benzer ilçelerimizle kıyasladığımızda büyük bir bütçe değil.

“İnsan Hayatı Önceliğimiz, İmardan Gelir Elde Etmiyoruz”

Bildiğiniz üzere 1999 yılında gerçekleşen deprem en çok bizim ilçemizi etkiledi. Dolayısıyla depremden sonra kentimizin güçlerinin zayıfladığını açık ve net ifade edebiliriz. Bu zayıflık nedeniyle gelir bütçemiz emlak ve arsa bedelleri ile doğru orantılı olarak düştü.

42 milyon metrekarelik Avcılar’ımızın 20 milyon metrekaresi rezerv alandır. Dolayısıyla rezerv alanından kalanla bölge ile ilgili belediyemiz gelirle ilgili problem yaşamaktadır. Belediye bütçelerinin en önemli kalemleri herkesin bildiği üzere imar gelirleridir. Biz Avcılarlı hemşehrilerimizin daha önemli bulduğumuz için belediyenin gelirlerini neredeyse sıfırlayan kentsel dönüşüm sürecini hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. İnsan hayatının söz konusu olduğu bir meselede varsın gelirimiz artmasın. Bütçemiz daha fazla olsun halkın cebinden daha fazla para alalım değerlendirmesi yapmayacağız.

“Halkın üzerine gitmeden gelirimizi büyütüyoruz”

Halkın üzerine gitmeden, alternatif gelir kalemleri ve gelirlerimizi arttıracak çalışmalarımızla gelirimizi büyütüyoruz. Var olan kaynaklarımızı etkili ve verimli kullanıyoruz. Az parayla çok iş yapıyoruz. 1700’ü aşkın çalışanımızla Avcılar’a sunduğumuz hizmet standartlımızı arttırarak daha iyi hizmet sunmaya devam edeceğiz.

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