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16 Başkonsolos Avcılar'da

BAŞKAN TURAN HANÇERLİ ULUSLARARASI TOPLANTIYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI... 16 Başkonsolos Avcılar’da bir araya geldi

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Temmuz 2021 Cuma 16:33
16 Başkonsolos Avcılar'da
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Avcılar Belediyesi, başlattığı kentsel dönüşüm atağının yanı sıra sosyal, kültürel, ekonomik ve diğer alanlarda yürüttüğü başarılı çalışmalarla, yerel ve uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli’nin ev sahipliğinde Hırvatistan, Slovakya, Arnavutluk, Etiyopya, Suudi Arabistan, Kuveyt, Lübnan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Panama, Azerbaycan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Moğolistan Başkonsolosları, Fransa Başkonsolos Yardımcısı ve Orta Afrika Cumhuriyeti Fahri  Başkonsolosları Avcılar’da bir araya geldi. 

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Avcılar ilçesi genelinde devam eden projelerin anlatıldığı ve Avcılar 2029 programının sunumunun yapıldığı buluşmada; Sürmekte olan arkeolojik ve kültürel projeler ve Bathonea Kazıları, lojistik merkezi ve yatırım noktası olarak Avcılar ve beklenen deprem tehdidine hazırlıklı olmaya ve etkili biçimde karşı koymaya yönelik devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında 15 ülke başkonsolosuna  sunum yapıldı.

Başkan Turan Hançerli, Avcılar’da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları, Bathonea Antik Yerleşimi kazıları ve devam eden çalışmaları ile ilgili sunum yaptı. Avcılar Belediyesi Firuzöy Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıda Hançerli: “Bu kadar değerli ülke temsilcilerini Avcılarımızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Avcılar tarihi, konumu ve kültürel miraslarıyla ülkemiz için önemli bir değere sahip. Biz göreve geldiğimizden itibaren sosyal belediyecilik anlayışı ile bu değerlerimize sahip çıkmaya devam ettik. Güzel İnsanlar Kenti Avcılarımızın dayanıklı, güvenli ve daha yeşil bir kent haline getirebilmek en büyük hedefimiz. Beklenen deprem tehdidine hazırlıklı olmaya ve etkili biçimde karşı koymaya yönelik kentsel dönüşüm çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı yerinde yaparak mahalle kültürümüze sahip çıkıyoruz” dedi.

“Bathonea bir Dünya mirasıdır”

Bathonea bir dünya mirasıdır diyen Hançerli sözlerine şöyle devam etti. “Sizlerinde bildiği gibi ilçemizde kazı çalışmaları devam eden Bathonea Antik Kentimiz bulunuyor. Bathonea bir Dünya mirasıdır. İstanbul’u ve Avcılarımızı turizm açısından zenginleştirecek Bathonea Antik Kenti’nin, tarihi dokusu korunarak bir arkeopark olmasını istiyoruz. Kanal İstanbul projesi binlerce yıllık mirasımız olan Antik Kent’i yok olma noktasına getirecektir. Binlerce yıllık medeniyetin çocuklarıyız. Mirasımıza sahip çıkacağız. Biz kazı ekibine destek olmaya söz verdik ve desteğimizi devam ettireceğiz.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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