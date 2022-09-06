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Yüzde 110'luk Zam Halaylarla Kutlandı

Ataşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında yaklaşık 3 aydır devam eden “Toplu İş Sözleşmesi” görüşmeleri sonuçlandı. Sözleşmede, yüzde 110’luk zam oranı yapıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Eylül 2022 Salı 13:48
Yüzde 110'luk Zam Halaylarla Kutlandı
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Ataşehir Belediyesi Personel Limited Şirketi (ATAPER) ile DİSK/ Genel - İş Sendikası arasında 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren sürdürülen görüşmeler, 6 Eylül Salı günü Ataşehir Belediye Başkanlığı önünde atılan imzalarla neticelendi.

Yaklaşık iki bin 207 işçiyi ilgilendiren sözleşmenin imza töreni, Ataşehir Belediye Başkanlığı önünde davulu zurnalı kutlamayla gerçekleştirildi. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, belediye çalışanlarıyla omuz omuza halay çekerek yapılan zammı kutladı.

Başkan İlgezdi’den İşçi ve Sendikacılara Teşekkür

İmza töreninde konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “İstanbul’da en yüksek zam oranını veren belediye olduk. Biz burada olduğumuz sürece Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine sahip çıkacağız ve aydınlık Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Bu sözleşmede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, yaptığımız bu zam, attığımız bu imzanın Ataşehirimize, belediyemize ve emekçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Belediye Başkanlığı’nda gerçekleşen imza törenine; Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, DİSK Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Toplu Sözleşme Daire Başkanı Çetin Çalışkan, Cumhuriyet Halk Partisi Sendikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nevzat Karataş, Anadolu Yakası 3 No’lu Şube Başkanı, Şube Yönetimi, temsilcileri, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, ATAPER yetkilileri ile belediye çalışanları katıldı.

Yeni sözleşme ile birlikte; Ocak ayı itibariyle yüzde 20 birinci yıl zammı, Temmuz ayında yüzde 30’luk, Ocak 2024 tarihinde geçerli olmak üzere ise yüzde 20’lik zam ücretlere yansıtılacak.

Daha önce 2018’den itibaren hesaplanan Kıdem zammında yüzde 100’lük bir artışa gidildi ve kıdem zammının işçilerin ilk işe giriş tarihinden itibaren hesaplanması kararlaştırıldı.

Sosyal paket yardımında yüzde 138 artış yapıldı. Çocuk yardımında yüzde 160’lık bir artışa gidildi.

Yemek yardımında yüzde 118 artış yapıldı. Yakacak yardımında ise yüzde 89 artışa gidildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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