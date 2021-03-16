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“Vatan Yahut Silistre” Radyo Ataşehir’de

Ataşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Çanakkale Zaferinin 106. yıldönümünde Behçet Necatigil tarafından oyunlaştırılan Namık Kemal’in “Vatan Yahut Silistre” adlı eserini radyo tiyatrosu olarak hazırladı. Oyun, 18 Mart Perşembe günü saat 12.30 ve 20.00’de Radyo Ataşehir’de yayınlanacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Mart 2021 Salı 10:45
“Vatan Yahut Silistre” Radyo Ataşehir’de
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Ataşehir Belediyesi pandemi döneminde de kültür-sanat etkinliklerine ara vermeden devam ediyor. Yurttaşların sağlığı için kültür merkezlerini bir süre daha kapalı tutacak olan Ataşehir Belediyesi tüm etkinliklerini internet üzerinden E-Kültür Merkezi ile izleyicilerle buluşturuyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

E-Kültür Merkezi kapsamında tüm etkinlik ve söyleşiler; YouTube, sosyal medya hesapları ve Radyo Ataşehir’den yayımlanırken ayrıca tüm podcastlere yine bu mecralardan erişilebiliyor.

Pandemi sürecinde yaptığı kültür sanat çalışmalarıyla dikkat çeken Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Radyo Ataşehir’e de özel içerikler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda Ataşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nun, Behçet Necatigil’in Ahmet Mithat Efendi’nin “Musullu Süleyman” adlı romanından aynı isimle uyarladığı ve Radyo Ataşehir’de yayınlanan oyunu tiyatroseverlerden yoğun ilgi görmüştü.

Ataşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu bu kez de Behçet Necatigil tarafından oyunlaştırılan Namık Kemal’in “Vatan Yahut Silistre” adlı eseri için çalışmalarını tamamladı.
“Vatan Şairi” olarak da anılan Namık Kemal’in “Vatan Yahut Silistre” adlı oyunu, bugün Bulgaristan’ın Tuna ırmağının kıyısında bir şehir olan Silistre’de geçiyor.

18 Mart Perşembe günü Radyo Ataşehir’de saat 12.30 ve tekrarı da saat 20.00’de yayınlanacak oyunda vatan sevgisinin yanı sıra, Silistre Kalesi’ne yardıma koşan gönüllüler ve bunlardan İslam Bey ile Zekiye’nin aşkı da anlatılıyor.

Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde tek bölüm olarak yayınlanacak olan, yönetmenliğini Muharrem Uğurlu’nun yaptığı radyo tiyatrosunda, sanat dünyasının başarılı isimleri Aydoğan Temel, Elif İnci ve Can Yılmaz da yer alıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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