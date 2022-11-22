Üreten Kasınlardan El Emeği Ürünler

Bu kapsamda, Kadın Girişimcilik Merkezi’nde (AKAGİM) kurslara katılarak eğitim alan ve sonrasında üretim yapan kursiyerler el emeği göz nuru ürünlerini kurdukları stantlarda satmaya başladılar.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Ataşehirli kadınlar, keçe çantadan, işlemeli tepsilere, takı kutularından, masa örtülerine kadar onlarca ürünlerini satışa sunarlarken aynı zamanda aile bütçelerine de bu sayede katkı sağlıyorlar.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Gerek meslek edindirme gerekse hobi kurslarımız sayesinde kadınların istihdama ve sosyal hayata katılımını artırmayı hedefliyoruz. Kadınların el emeği, göz nuru ürünlerini ekonomik kazanca dönüştürmeleri ve istihdama katılmaları için ücretsiz olarak satış alanları tahsis ediyor, etkinlikler düzenliyoruz. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje gibi bu projemizin de kadınlara destek olacağına inancımız sonsuz. Bu anlamda hayatın her alanında üreten, emek veren kadınların daima yanındayız” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Üretici kadınlardan Gonca Yüksel, “Doğal tütsüler, organik bal mumu ve banyo tuzu ürünlerinin üretimini yapıyorum. Bizi ayakta tutan yerler ve böyle olanaklar sayesinde üretmeye devam ediyoruz. Kadın güçlü olmalı, kendi ayaklarının üstünde durmalı, çalışkan ve üretken olmalı diye düşüyorum" diye konuştu.

Diğer üretici kadınlar ise birbirinden güzel ve uygun bütçeli ürünlerin bulunduğu stantlara tüm yurttaşları beklediklerini aktardılar.

Kadınların el emeği ürünler üretip, unutulmaya yüz tutmuş sanatları yeniden hayata döndürmek, bu vesile ile kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayarak sosyo-ekonomik kalkınmaya katkılarını artırmak amacıyla Ataşehir Belediyesi’nin destekleriyle kurulan stantlar Ataşehir Bulvar 216 AVM’de 20 Kasım, Water Garden AVM’de ise 27 Kasım’a kadar meraklılarını bekliyor olacak.