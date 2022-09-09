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Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerden Başkan İlgezdi'ye Teşekkür Ziyareti

Ataşehir Belediyesi’nin ücretsiz sunduğu “Üniversite Ders Destek Programı”na katılarak üniversitelere yerleşen öğrenciler, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’ye teşekkür ziyaretinde bulundular.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Eylül 2022 Cuma 09:56
Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerden Başkan İlgezdi'ye Teşekkür Ziyareti
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Gençleri makamında ağırlayan ve onları tebrik eden Başkan İlgezdi, üniversiteye hazırlık süreci ve kazandıkları bölümlerle ilgili öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğrenciler de eğitim faaliyetlerine yaptığı desteklerden ötürü Başkan İlgezdi’ye, Ataşehir Belediyesi ve öğretmenlerine teşekkür ettiler.

Öğrencilere öğrenim hayatlarında başarılar dileyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Eğitim destek programları hazırlayarak bu yıl da gençlerimizi üniversite sınavına hazırladık. Öğrencilerimize her türlü desteği vermeye hazırız. Ülkemizin değerli okullarını kazanan her öğrencimizi tebrik ediyorum. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ve ilkelerinde giden siz gençlerimizin başarılarıyla bir kez daha gururlandık. Özellikle kız çocuklarının eğitim almasını çok önemsiyorum. Çünkü kız çocuklarının eğitimi ile toplumun kültür seviyesinin daha çok gelişeceğine inanıyorum. Tüm öğrencilerimizi ve velilerimizi bir kez daha kutluyor, emeği geçen öğretmenlerimize ise teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de öğrencilerimizin sınav maratonunda yanlarında olacağız” dedi.

Galatasaray Üniversitesi’nden Marmara Üniversitesi’ne, İstanbul Üniversitesi’nden Gebze Teknik Üniversitesi’ne kadar birçok önemli okullara yerleşen gençler hayallerindeki bölümleri kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Kazandığımız bu bölümlerden mezun olduğumuzda kimimiz doktor, kimimiz mühendis olacağız. Her zaman ideallerimizin peşinde koşarak ülkemiz için faydalı bireyler olarak daima çalışacağız” ifadelerini kullandılar.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na Ataşehir Belediyesi Neşet Ertaş Kültürevi ve Ferhatpaşa Gençlik Merkezleri’nde üniversiteye hazırlanan 207 öğrenciden 132 öğrenci, büyük başarı elde ederek, Türkiye’nin ve İstanbul’un köklü üniversitelerine yerleştiler.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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