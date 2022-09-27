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Türkiye’nin En Büyük Atatürk Kütüphanesi Ataşehir’de

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi Türkiye’nin en büyük Atatürk Kütüphanesi’nin yapımına başladıklarını İstanbullulara müjdeledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Eylül 2022 Salı 16:08
Türkiye’nin En Büyük Atatürk Kütüphanesi Ataşehir’de
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Ataşehir’e yeni bir kütüphane daha kazandırılıyor. Bin 672 metrekarelik alanda, 667 metrekare oturumlu, 4 kattan oluşan toplam 3 bin 249 metrekare yapı alanına sahip Gönüllü Hizmet Vakfı Atatürk Kütüphanesi’nin 2023 yılı içerisinde hizmete açılması planlanıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

İçerenköy Mahallesi, su deposu mevkinde yapımına başlanan Atatürk Kütüphanesi’nde; Atatürk kitaplığı, sergi salonu, etüt ve çalışma alanları, kayıt stüdyoları ile dijital kütüphane yer alacak.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi: “Türkiye’de, Atatürk ile ilgili bulanamayan her kitap yeni hizmet merkezimizden temin edilebilecek. İşte bu yüzden Atatürk Kütüphanesi gelecek nesillerimize bırakacağımız en anlamlı miraslarımız arasında yer alacak. Bizler Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Cumhuriyetin değerlerinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Atatürk’ün bize gösterdiği yolda, Cumhuriyet’in ışığında, aydınlık yarınlara yurttaşlarımızla birlikte yürüyeceğiz” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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