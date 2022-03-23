banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 7
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.183,10
ALTIN
921,39
DOLAR
14,86
STERLİN
19,66
EURO
16,36
Sarıyer Belediyesi Suyun Önemine Dikkat Çekti
Sarıyer Belediyesi Suyun Önemine Dikkat...
Avcılar’da Dünya Su Günü Paneli
Avcılar’da Dünya Su Günü Paneli
Havası En Ki̇rli̇ Ülkeler Belli̇ Oldu
Havası En Ki̇rli̇ Ülkeler Belli̇...
İmamoğlu: Dünyayı kadınlar kurtaracak
İmamoğlu: Dünyayı kadınlar kurtaracak

Susuz Kalmamak İçi̇n Seni̇n De Yapacakların Var!

Sadece 3 yıl sonra 1,8 milyar insanın su kıtlığı çekeceğini öngörülüyor. Ataşehir Belediyesi’nin etkinliğinde buluşan uzmanlar,  su kaynaklarının korunması için herkese görevler düştüğüne dikkat çektiler ve “bir damla suyu dahi boşa akıtmaktan kaçınalım” uyarısında bulundular.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Mart 2022 Çarşamba 09:11
Susuz Kalmamak İçi̇n Seni̇n De Yapacakların Var!
banner171

Ataşehir Belediyesi, 22 Mart Dünya Su Günü’nde suyun önemine dikkat çekmek ve iklim krizine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde  “Su Yaşamdır” konulu bir konferans düzenledi. Konferansta giderek büyüyen su sorununa dikkat çekilerek, kaynakların korunması ve çoğaltılması konusunda katılımcılara bilgiler aktarıldı.

 

Konferansta, Çevre Eğitimi ve Atık Yönetimi Derneği (TÜÇEM) Başkanı-Çevre Danışmanı Aynur Acar “İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi”, Kimya Yüksek Mühendisi-TÜÇEM Başkan Yardımcısı Nihal Sözbir Karakuş “Atık Yağların Suya Etkisi”, Pet-Plastik Geri Dönüşüm Uzmanı Elif Güray Kayaduman ise “Denizlerimizi Plastiklerden Nasıl Koruyabiliriz” konusu hakkında yurttaşlara bilgiler aktardı.

 

Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ayten Bağdatlıoğlu Kartal, “Dünya kaynaklarımızın hızla tükendiği bugünlerde özellikle su kaynaklarımızın korunması için Ataşehir Belediyesi olarak farkındalık oluşturan çalışmalara imza atıyoruz. Bugün de suyun önemini bir kez daha anlamak ve anlatmak için buradayız. Yaşam kaynağımız olan suyu bilinçli kullanarak ve kaynakların korunmasına katkı sağlayarak hepimiz üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz” dedi.

 

Denizlerin plastiklerden korunması için bireysel ölçekte önlemler alınması gerektiğini ifade eden Elif Güray Kayaduman şunları söyledi: “Okyanuslara her yıl 12 milyon tondan fazla plastik atık giriyor. Dünyamızı bu kadar tehdit eden plastik atıklara maalesef insanların bilinçsiz ve sorumsuz davranışları sebep oluyor. Bunun için insanların plastikleri kullanırken, bilinçli davranmaları gerekiyor. Ekosistemdeki dengeyi korumak için bireylerin günlük hayatta atığın miktarını azaltma, yeniden kullanma ve geri dönüştürme gibi bazı alışkanlıklar kazanmasını sağlayabiliriz. Böylece doğaya ve okyanuslara sızmasını önleyerek plastik atık kirliliğinin önüne geçebiliriz.”

 

Gıda maddelerini kızartmak amacıyla kullanılan yağların, iki kullanımdan sonra atık haline geldiğini belirten Nihal Sözbir Karakuş, “Lavaboya dökülen bitkisel yağlar sularımızın kirlenmesine neden oluyor. Özellikle deniz canlılarının yaşamını olumsuz yönde etkileyen atık yağlar, çöp depolama alanında da sık sık yangınların çıkmasına yol açıyor. Aynı zamanda kullanılmış bitkisel atık yağlar, su kirliliğinin yüzde 25’ini oluşturuyor. Bu yüzden yağları kaynağında ve doğru bir şekilde toplamak çok önemlidir” dedi.

 

TÜÇEM Başkanı Aynur Acar ise konu hakkında, “2025 yılında 1,8 milyar insanın su kıtlığı, dünya nüfusunun üçte ikisinin de su stresi yaşayacağı öngörülüyor. Su, yaşamın en temel kaynağıdır. Sağlığımız için de vazgeçilmez bir ihtiyacımızdır. Su kaynaklarının korunması ve verimli bir şekilde yönetimi, sürdürülebilir çevre politikalarının gerçekleştirilebilmesi açısından önem arz ediyor. Son yıllarda, nüfus artışı ve iklim değişikliği nedeniyle dünyanın su kaynakları bu gelişmelerden olumsuz olarak etkileniyor. Sularımızı verimli ve doğru kullanmak geleceğimizi korumaktır. Su tasarrufu sağlamak ise en uygun maliyetli ve çevreci bir yoldur. Su kaynaklarının korunması ile ilgili hepimizin yapacağı bir şeyler olduğunu unutmayalım. Bir damla suyu dahi boşa akıtmaktan kaçınalım” ifadelerinde bulundu.

 

Konferans sonunda yurttaşlara suların daha verimli kullanımına dikkat çekmek için musluk perlatörü ve su israfını önlemek adına pişirme kâğıdı dağıtıldı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale’ni̇n Destanısı Ruhu Ataşehi̇r’de Yaşatılıyor
Çanakkale’ni̇n Destanısı Ruhu Ataşehi̇r’de Yaşatılıyor
Kadınlar 8 Mart İçi̇n Ataşehi̇r’de Bi̇r Araya Geldi̇
Kadınlar 8 Mart İçi̇n Ataşehi̇r’de Bi̇r Araya Geldi̇
Altan Erkekli̇'ye Sahnede Büyük Sürpri̇z!
Altan Erkekli̇'ye Sahnede Büyük Sürpri̇z!
Ataşehi̇r’e Büyük Müjde: Tip Merkezi̇ni̇n Yapımına Başlandı
Ataşehi̇r’e Büyük Müjde: Tip Merkezi̇ni̇n Yapımına Başlandı
Ataşehi̇r’de 6 Mahalleni̇n Nazım İmar Planları Çıktı
Ataşehi̇r’de 6 Mahalleni̇n Nazım İmar Planları Çıktı

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169