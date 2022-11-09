“Sporda Çocuk İstismarı” Ataşehir’de Konuşuldu

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Toplumsal Eşitlik Birimi Koordinatörü Ayça Arslan Keleş’in moderatörlüğünü yaptığı panelde, Avukat Mert Yaşar, Sosyal Hizmet Uzmanı Selin Aydoğdu, Sosyolog Eylül Ezgi Seymen konuşmacı olarak yer aldılar.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde gerçekleşen panel programına; Ataşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şehnaz Yabar, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın, CHP Ataşehir Kadın Kolu Başkanı Seval Düzenli ile Ataşehirli yurttaşlar katıldı.

Spor dünyası içerisinde yaşanan, gündeme gelen, gelmeyen ya da getirilmeyen istismar durumlarının konuşulduğu panelde, federasyonların çocuk koruma programları, işleyişi ve istismara maruz bırakılmış çocuk sporcuların sosyal-psikolojik durumları hakkında katılımcılara bilgiler aktarıldı.

Panel ilk olarak Sosyolog Eylül Ezgi Seymen’in “Sporda İstismar, Çocuğun Bedensel Söz Hakkı ve İstismar Türleri” konuları hakkında ayrılı bilgiler aktarmasıyla başladı.

Sosyolog Eylül Ezgi Seymen paneldeki konuşmasında şunları ifade etti: “Çocuklara beden, özel alan, sınırlar, kabul edilmeyecek davranışlar ve hayır demek üzerine doğduğu andan itibaren mesajlar vermemiz mümkün. Çocuğunuzun bedeninin kendisine ait olduğunu öncelikle siz kabul edin. Zorla öpmek, sıkıştırarak sevmek, sizi öpmesini istemek gibi masum görünen taleplerinizi sorgulayın. Birlikte uyumak, yıkanmak, giyinmek ile ilgili aile içi sınırlar belirleyin ve bunlara karşılıklı saygı duyun. Çocuğunuza hayır deme becerisi kazandırın. Zaman zaman sebebini açıklayarak siz de hayır deyin, o hayır dediğinde buna saygı duyduğunuzu gösterin. İstismar olabileceğini düşündüğünüz her durumu mutlaka ihbar edin. Çocuk istismarında cezasızlığa karşı sesinizi çıkartın.”

Panel sonrasında, Sosyal Hizmet Uzmanı Selin Aydoğdu’nun, “Sporda çocuk istismarı için neler yapılabilir, antrenör - sporcu çocuk arasındaki ilişki nasıl olmalıdır, cinsel istismar beyanının ardından çocuğa nasıl davranılması gerekilir ve koruyucu - önleyici çalışmalar nelerdir” konuları hakkında bilgilendirmeler yapmasıyla devam etti.

“Çocuğun Hayırları Her Zaman Duyulmalıdır”

Sporcular arasındaki rekabetin pozitif bir düzlemde sağlanması için antrenör uygun ortamı sağlamalıdır vurgusunu yapan Sosyal Hizmet Uzmanı Selin Aydoğdu, “Çocukla antrenörün bireysel çalışması gerektiği zamanlarda da kapalı bir alanda izole olmaması, görünürlüğü açık olan bir yerde olması sağlanmalıdır. Yetişkin ile çocuk arasındaki gerekli mesafe korunmalı ve sınırlar aşılmamalıdır. Yapılan hareketlerin hepsiyle ilgili çocuk açıkça bilgilendirilmelidir. Çocuğun, ‘hayır’ları her zaman duyulmalıdır, fark edilmelidir. Antrenör çocuk haklarının farkında olmalıdır. Sporu, çocuklar için ne kadar güvenli bir alan haline getirirsek, genel olarak sporun itibarını da o denli korumuş olacağız” dedi.

Son olarak Avukat Mert Yaşar ise; hukuki süreçler, başvurulması gereken yerler, federasyonun sorumluluğundaki alanlarla ilgili bilgilendirmeler de bulundu. Yaşar, panelde ayrıca spor alanında çocukların maruz bırakıldığı şiddet ve cinsel istismar vaka örnekleri ile ilgili bilgiler paylaştı.