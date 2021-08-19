Sosyal Marketlere İkinci Yüzyıl Yerel Yönetimler Ödülü

Ödüller, bu yıl 4’üncüsü gerçekleşen Edremit Kitap Fuarı kapanışında düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Fuar kapsamında İkinci Yüzyıl Yerel Yönetimler Derneği’nin düzenlediği ödül töreninde Ataşehir Belediyesi’nin “Sosyal Market” projesi Yerel Yönetimler ödülüne layık görüldü.Ataşehir Belediyesi, giderek artan işsizlik ve yoksulluğa çare olmak, sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara daha iyi koşullarda hizmet vermek amacıyla 2021 yılı içinde iki sosyal marketi hizmete açtı.Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Sosyal market projemizin “İkinci Yüzyıl Derneği”nin yerel yönetimler ödülüne layık görülmesinden dolayı büyük gurur duydum. Ödülün çalışmalarımızda bize güç vereceğine inanıyorum. Ödül komitesine teşekkür ederim” dedi.

Sosyal Marketler

Sosyal marketlerden ilki şubat ayında Örnek Mahallesi’nde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilerek hizmet vermeye başladı. İkinci Sosyal Market ise Yenişehir Mahallesi’nde mahalle muhtarlığının hemen yanında ihtiyaç sahiplerinin kullanımına açıldı.Sosyal Market sayesinde Ataşehir’de ikamet eden ihtiyaç sahipleri; gıdadan giyime, kırtasiyeden temizlik ve kişisel bakım ürünlerine kadar yüzlerce çeşit malzemeyi kendileri seçip beğenerek alma imkânına sahip oluyorlar. Sosyal Market uygulaması kapsamında belediye tarafından sosyal incelemesi tamamlanan ihtiyaç sahiplerine birer Sosyal Kart veriliyor ve bu kartlara ihtiyaçları kadar puan yükleniyor. Vatandaşlar, Sosyal Kart ile Sosyal Market’e gelerek kendilerinin ve ailelerinin giyecek, yiyecek veya çocuklarının kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Yalnızca ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanabildiği Sosyal Markette para kullanılmıyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)