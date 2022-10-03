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Sanatçı Baysan Yüksel - Wonderland / Harikalar Diyarı Sergisi

Baysan Yüksel, sosyo-politik meselelerin yanı sıra psikolojik meseleleri de kişisel bakış açısıyla ele alan bir sanatçı. Resimleri ve heykelleri, hayatta olmanın ne demek olduğunu, insan olmanın ne demek olduğunu ve bugün genç bir kadın olmanın ne demek olduğunu sorgular. Baysan’ın yapıtlarının kalitesi, bireysel ve kişisel meselelerin ötesine geçerek her izleyicinin kendi varlığıyla kolayca bağlantı kurabilmesine olanak vermesinden kaynaklanır. Eserleri oldukça otobiyografik olmasına rağmen, izleyicilerine genel olarak yaşam ve toplum üzerine düşünme şansı verecek kadar açıktır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ekim 2022 Pazartesi 10:52
Sanatçı Baysan Yüksel - Wonderland / Harikalar Diyarı Sergisi
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Sosyoloji eğitimi aldıktan sonra ürettiği, figüratif ve bazen de illüstratif bir dile sahip olan eserlerinde, aşk ve korku, sevinç ve acı, insan ilişkileri ve yalnızlığın yanı sıra rüyalar ve kabuslar hakkında hikayeler anlatır. Neo-gerçeküstü bir yaklaşımla, çekici bir gerçeklik ve kurgu karışımı yaratır. Bu sayede gerçeklik ve rüya gerçekliği alanlarını birbirine bağlar. Çağdaş sanat bağlamında, Baysan’ın sanatsal yaklaşımı canlandırıcı ve sıra dışıdır; sanatı grafik tasarımla, temsili soyutlamayla, gerçekçiliği gerçeküstücülükle ve güzel sanatları sokak sanatıyla başarıyla birleştirir.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Cemal Süreya Etkinlik Merkezi'ndeki retrospektif niteliğindeki kişisel sergisinde, Baysan Yüksel’in 2007'den bugüne ürettiği ellinin üzerinde eser yer alıyor. Harikalar Diyarı, sanatçının son 15 yılda geliştirdiği çeşitli üslupları ve estetiği sergileyerek çağdaş dünyamızla ilgili duygu ve düşüncelerini ifade etmek için sayısız yöntem bulduğu sanatsal arayışını gözler önüne seriyor. Sergi, şaşırtıcı çeşitlilikte sanat üslupları sunarak, Baysan Yüksel’in sanat ve estetiğe çoğulcu yaklaşımının altını çiziyor.

Baysan Yüksel, paylaştığı kendi hayat hikayeleriyle, kendi varoluş biçimimizi yeniden gözden geçirebilmemize olanak veren bir hikaye anlatıcısı. Harikalar Diyarı/Wonderland sergisi ise görülen ve görülmeyen, bilinen ve bilinmeyenin alternatif açılardan çoklu boyutlarını keşfedebileceğimiz garip hikayeler, garip yaratıklar ve olağanüstü vizyonlar diyarında hızlı bir rollercoaster'da heyecanlı bir yolculuğu andırıyor.

Küratör: Marcus Graf

Asistan Küratör: Öykü Demirci

Sergi Açılış Tarihi: 1 Ekim Cumartesi

Sergi Bitiş Tarihi: 31 Ekim Pazartesi

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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