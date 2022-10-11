“Sağlıklı Beslen Sağlıklı Yaşa Eğitim” Programı Başlıyor

Sağlıklı beslenme alışkanlığı için bilmeniz gereken her şeyi öğreneceğiniz bu programa katılarak; beslenme düzeninizde yapacağınız küçük ama sürdürülebilir değişimlerle yaşamınıza sağlık katabilirsiniz.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner





Programda; popüler diyetler ve doğru bilinen yanlışlar, hastalıklarda beslenme, ağırlık yönetimi, fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenmeye dair birçok konuda katılımcılara 6 ay boyunca eğitimler verilecek.

Kayışdağı Lions Ataevi’nde 20 Ekim Perşembe günü başlayacak, “Hayat Boyu Sağlıklı Beslenme” programı eğitimleri 6 modülden oluşuyor. Her bir modül 40 dakika anlatım, 20 dakika soru – cevap şeklinde gerçekleşecek.

Program için kayıt kontenjanları sınırlıdır. Hayat boyu sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmayı öğrenmek isteyen herkes bu programa 19 Ekim’e kadar Kayışdağı Lions Ataevi’nde kayıt yaptırabilirler.

Eğitim Programı İçeriği

Sağlıklı Beslenme Nedir: 20 Ekim

Ağırlık Yönetimi: 17 Kasım

Fiziksel Aktivite ve Beslenme: 15 Aralık

Popüler Diyetler ve Doğru Bilinen Yanlışlar: 19 Ocak

Mutfağımızda Doğru Bilinen Yanlışlar: 16 Şubat

Hastalıklarda Beslenme: 16 Mart

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

