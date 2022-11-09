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Psikodrama Çalışmaları İle Farkındalık Kazanacaklar

Ataşehir’de yaşayan her sosyal kesimden kadının korunması, desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla hizmet veren Ataşehir Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi’nde, “Pandemide Kadın Olmak” konulu grup psikoterapi uygulamasında kadınlar yolculuklarına başladılar.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Kasım 2022 Çarşamba 13:06
Psikodrama Çalışmaları İle Farkındalık Kazanacaklar
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10 hafta sürecek olan psikodrama uygulaması ile kadınlar; “Olağanüstü Durumlarla Baş Etme, Stres Yönetimi - Öfke Kontrolü, Empati Becerisi, Toplumsal Cinsiyet, Spontanıte ve Yaratıcılık” gibi konularda farkındalık çalışmaları katılacaklar.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

Çok güçlü bir terapi yöntemi olan psikodrama ile katılımcıların hayatlarındaki yaşadıkları herhangi bir soruna karşı güçlenmeleri, sorun çözme yeteneklerinin artması ve yaşam kalitelerinin yükselmesi hedefleniyor. Aynı zamanda psikodrama çalışmasıyla kadınlar, grup içerisinde birbirleriyle etkileşime geçerek farkındalıklarını da geliştirecekler.

 

Sosyal Hizmet Uzmanı ve Psikodramatist Pervin Ural, psikoterapi uygulamasıyla ilgi şunları söyledi: “Uzun bir yolculuğa çıktık. Yolculuğumuz boyunca katılımcı kadınlarımız psikodramanın faydalarından yararlanacaklar. Problem çözme becerileri, empati ve baş etme becerileri güçlenecek. Farklı bakış açıları kazanarak kendilerini daha iyi tanımlarına yardımcı olacaklar ve grup bilinci oluşturulmasına katkı sağlayacaklar” dedi.

 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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