Psikodrama Çalışmaları İle Farkındalık Kazanacaklar

10 hafta sürecek olan psikodrama uygulaması ile kadınlar; “Olağanüstü Durumlarla Baş Etme, Stres Yönetimi - Öfke Kontrolü, Empati Becerisi, Toplumsal Cinsiyet, Spontanıte ve Yaratıcılık” gibi konularda farkındalık çalışmaları katılacaklar.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Çok güçlü bir terapi yöntemi olan psikodrama ile katılımcıların hayatlarındaki yaşadıkları herhangi bir soruna karşı güçlenmeleri, sorun çözme yeteneklerinin artması ve yaşam kalitelerinin yükselmesi hedefleniyor. Aynı zamanda psikodrama çalışmasıyla kadınlar, grup içerisinde birbirleriyle etkileşime geçerek farkındalıklarını da geliştirecekler.

Sosyal Hizmet Uzmanı ve Psikodramatist Pervin Ural, psikoterapi uygulamasıyla ilgi şunları söyledi: “Uzun bir yolculuğa çıktık. Yolculuğumuz boyunca katılımcı kadınlarımız psikodramanın faydalarından yararlanacaklar. Problem çözme becerileri, empati ve baş etme becerileri güçlenecek. Farklı bakış açıları kazanarak kendilerini daha iyi tanımlarına yardımcı olacaklar ve grup bilinci oluşturulmasına katkı sağlayacaklar” dedi.