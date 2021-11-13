Profesyonel Ataşehir Moto Kuryeleri için arayınız...

Ataşehir moto kuryeleri tam hizmet veren bir moto kurye şirketidir. Moto kurye hizmetleri, hava kurye hizmetleri, tıbbi teslimat hizmetleri, kritik parça lojistiği sağlar. Ataşehir de müşterilerimize en iyi moto kurye hizmetlerini uygun bir maliyetle sunarak her gün çalışıyoruz.

Ataşehir moto kuryeleri, küçük zarflardan paletlere kadar, şirket araçlarında profesyonel, üniformalı ve rozetli çalışanlarla zamanında teslimat yapar. Hizmetlerimiz ve çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bu sayfanın sol tarafında bulunan ve ilgilendiğiniz sektöre ait sekmelere tıklayınız.

Ataşehir moto kuryelerin misyonu, taşımacılık sektöründeki yerel/bölgesel taşıyıcılar ve ulusal nakliyeciler veya satıcılar arasında yenilikçi ağlar oluşturarak iş ilişkilerini geliştirmek ve aynı zamanda üyelerine taşımacılık sektörü konularında sürekli eğitim sağlamaktır.

Ataşehir Moto Kurye Hizmet Yelpazemiz

Özelleştirilmiş Lojistik ve Teslimat Derneği (CLDA) Üyesi Haberci Ataşehir moto kurye endüstrisi için, onlar tarafından ve için kâr amacı gütmeyen bir endüstri birliği.

Tıbbi Moto Kurye Teslimatı

Ataşehir moto kuryeleri, Sağlık Hizmetleri alanında lojistik için tercih edilen sağlayıcıdır. Sağlık alanına özel acil teslimatların kaliteli, uygun maliyetli nakliyesini sağlıyoruz.

Tıbbi cihazlar

Tıbbi ve Cerrahi Malzemeler

biyoteknoloji

numuneler

Grafikler, Kayıtlar, Tıbbi Fatura Teslimatları

Moto Kuryelerimiz numune işleme konusunda özel olarak eğitilmiştir ve HIPAA Uyumluyuz. Çalışanlarımız DOT (HM-226) yönetmeliklerine uygundur ve tıbbi numunelerin paketlenmesi ve işlenmesi konusunda eğitimlidir.

Müşterilerinize hizmet vermek için kritik parçaları şehirde tutmanız mı gerekiyor? Ertesi gün yeterince erken değil mi? Ataşehir moto kuryeleri, tek durak çözümünüzdür.

Ataşehir moto kuryeler, kritik parçalarınızın envanterini güvenli ve emniyetli depomuzda yapacaktır. Bu parçayı müşterilerinizin sitesine 7/24 teslim edin.