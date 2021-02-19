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Pandeminin Sanata Etkileri “Yeniden” Sergisi İle Tartışmaya Açılıyor

Ataşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle yaşanan "yeni normal”i, bunun sanata ve sanatçılara yansımasını “Yeniden” sergisi ile tartışmaya açıyor. 24 Şubat’ta açılacak sergi internet üzerinden de çevrimiçi olarak gezilebilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Şubat 2021 Cuma 09:41
Pandeminin Sanata Etkileri “Yeniden” Sergisi İle Tartışmaya Açılıyor
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Pandemiyle birlikte “değişim”, anlamını yaşamda farklı şekillerde göstermeye başladı. Bu dönemde herkesi etkileyen ekonomik ve ekolojik krizler ile sağlık alanındaki kimi bilinmezlikler de yaşamsal anlamda daha çok öne çıktı. Öncelikle pandemi sürecini sorunsuz geçirme düşüncesiyle yaşam tarzları değişti. Bu dönemde yaşanan psikolojik değişiklikler de kişiyi alıştığı yaşam ortamından uzaklaştırdı. Ne sanat ne spor ne de eğlence; öncelik beslenme, barınma ve sağlığa verildi.

 

Dünyayı etkisi altına alan pandemi yalnızca sanayi ve tarım üretimini değil sanatsal üretimi de etkiledi. Tüm dünyada her kesimin arayışıyla geçen yeni bir dönem yaşanmaya devam ediyor.

 

Bu zorlu süreç, kurumların kültür-sanat etkinlikleri kadar, sanatçıların da sanat üretimlerine olumsuz anlamda yansıdı. Buna rağmen sanatçılar üretmeyi bırakmadılar. Pes etmediler ve değerli eserleri ile bize ilham vermeye ve yol göstermeye devam ediyorlar.

 

Kültür-sanat alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken kurumlar bu dönemde sanatsal üretimlerini arttırmanın yollarını ararken, sanata ve sanatçıya destek vermek için pek çok ilgi çekici projeye imza attı.


Ataşehir Belediyesi de pandemi süresince kültür-sanat etkinliklerini E-Kültür Merkezi üzerinden sanatseverlere ulaştırarak önemli bir sorumluluğu yerine getirdi. Dijital stüdyoya çevrilen kültür merkezlerinde çekilen seminerler, söyleşiler, konserler ve tiyatrolar sosyal medya aracılığıyla halka ulaştırıldı.

Ataşehir Belediyesi, bu dönemde kültür-sanata verdiği desteğe “Yeniden” adı verilen bir resim sergisiyle devam ediyor. Ataşehir Belediyesi Cemal Süreya Etkinlik Merkezi’nde bulunan sergi salonu yenilenerek, çağdaş sanatın temsilcilerine açılıyor. Bu kapsamda, Prof. Dr. Marcus Graf’ın küratörlüğünde “Yeniden” sergisi kapılarını 24 Şubat’ta sanatseverlere açacak.

 

“Yeniden” sergisi, bulunan noktadan nasıl ilerlenebileceğini ve görsel sanatın “Yeni Normal”i şekillendirmede hangi rolü oynayabileceğini tartışıyor. Sergi, dünya ile yeni bir ilişkinin nasıl şekillenebileceğini sorarak; doğa, kültür, politikalar, şehir ve diğer insanlarla olan ilişkiyi gözden geçiriyor. Bu nedenle “Yeniden” sergisinin sanatçıları, “doğa ile yeniden nasıl ilişki kurabiliriz, nasıl yeniden topluma dahil olabiliriz” ve “dünyayla yapıcı ve olumlu bir şekilde bağlantı kurmada yeniden nasıl yer alabiliriz” soruları üzerine eleştirel bir şekilde düşünüyorlar.

 

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi; “Pandemi döneminde hiçbir kültür-sanat etkinliğimizi durdurmadık. Belki halkımızın sağlığını düşünerek kültür merkezlerimizi ziyaretlere kapatmak zorunda kaldık ancak etkinliklerimizi dijital ortama taşıyarak halkımızın ayağına götürdük” dedi. Başkan İlgezdi sözlerine şöyle devam etti; “Pandemi döneminde sanatçılarımızı desteklemeye gayret ettik. Etkinliklerimizi durdurmayarak biz onların yanında olduk, onlar da sanatlarını yaparak ve üreterek evlerinde kalan vatandaşlarımıza moral oldular. Bu sergi için Cemal Süreya etkinlik merkezimizi yeniledik. Pandemi kurallarına uygun olarak sergiyi ziyaret etmek mümkün olacak. Ayrıca vatandaşlarımız isterlerse sergiyi dijital ortamda çevrimiçi de gezebilecekler”.

 

“Yeniden İnsan”, “Yeniden Kent”, “Yeniden Doğa”, “Yeniden iletişim”, “Yeniden Toplum” ve “Yeniden Sanat” düşüncelerinin sanattaki karşılığının ipuçlarını verecek olan sergide; Beyza Boynudelik, Emin Mete Erdoğan, Ferhat Özgür, Filiz Piyale Onat, Gizem Candan, Güler Güçlü, Gülgün Başarır, Hasan Deniz, Murat Germen, Mustafa Duymaz, Saliha Yılmaz, Seydi Murat Koç, Zafer Akşit’in eserleri sergilenecek.

Ataşehir Belediyesi Cemal Süreya Etkinlik Merkezi’ndeki sergi salonunda açılacak sergi 24 Şubat-14 Nisan tarihlerinde, saat 10.30 ile 15.30 saatleri arasında ziyaretçileri bekliyor.

 

Pandemi nedeniyle sergi salonuna gitmek istemeyen sanatseverler için sergi https://www.atasehir.bel.tr/ ve https://kultursanat.atasehir.bel.tr/ üzerinden çevrimiçi olarak da gezilebilecek.

 

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