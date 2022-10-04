Onur Akın Ve Aydilge Ataşehir’de Konser Verdi

3 Ekim Pazartesi günü saat 17.30’da başlayan programda, çocuk şenliklerinden spora, panayır oyunlarından eğlenceli aktivitelere kadar çeşitli etkinlikler yer aldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner



Etkinliklerin ardından sanatçılar Onur Akın ve Aydilge sevilen şarkılarıyla Barbaros Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda sahne aldılar.

Sanatçı Onur Akın, beğenilen şarkılarını yurttaşların coşkulu katılımı ile seslendirdi. Akın’ın, 'Asi ve Mavi, Yağmur Yüreklim, Bana Bir Gül Ver, Seviyorum Seni' gibi unutulmaz şarkılarını müzikseverlerle hep bir ağızdan söylediler.

Güçlü sesiyle en sevilen şarkılarını seslendiren Aydilge ise Ataşehirlilere soğuk havaya rağmen muhteşem bir atmosferde keyifli bir konser deneyimi yaşattı.

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Semih Kayhan değerli sanatçılar Onur Akın ile Aydilge'ye çiçek ve plaket takdiminde bulundu.

Barbaros Mahallesi Kapalı Pazar Alanı Açıldı

Barbaros Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nın açılışına; Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Semih Kayhan, İstanbul Anadolu Yakası Pazarcılar ve Seyyar Esnaf Odası Başkanı Memet Emin Yarar, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın, Barbaros Mahalle Muhtarı Keziban Üreyil ile pazar esnafı katıldı.

Kaliteli ürünlerin düşük fiyatlarla halka sunulduğu Barbaros Mahallesi Mor Amber Sokak’ta hizmete açılan kapalı pazarda giyimden, ayakkabıya, çantadan, yetişkin ve çocuk kıyafetlerine, takı ürünlerinden, züccaciyeye kadar yüzlerce çeşit bulunuyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )



