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Nâzım’a Şi̇i̇rler Her Yerde

Ataşehir Belediyesi, Memleket ve Dünya Şairi Nâzım Hikmet’e saygı ve özlem duruşu taşıyan Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri’ni bu yıl 4. kez düzenleyecek. Büyük ustanın ölüm yıl dönümü olan 3 Haziran’da başlayacak Şiir Günleri’ne Türkiye’den ve yurt dışından birçok şair katılacak. Şiir Günleri’nin bu yılki onur konuğu ise, akademisyen, şair ve yazar Cevat Çapan. Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Adalar Vapuru ve Ataşehir Amfili Park’ta üç gün boyunca şiirler okunacak, şarkılar söylenecek ve şaire duyulan sevgi her yerden yankılanacak. İstanbul’un simgelerinden Şehir Hatları vapuru da Şiir Günleri’nde bir günlüğüne “Şiiriçi Hatları Vapuru”na dönüşecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Mayıs 2022 Cuma 13:06
Nâzım’a Şi̇i̇rler Her Yerde
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İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Ataşehir’de artık bir gelenek haline gelen Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri’nin bu yıl dördüncüsü düzenlenecek. Şiir Günleri, Ataşehir’den taşarak, farklı mekânlarda sanatseverlerle buluşacak. Edebiyat ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinin katılacağı Şiir Günleri’nde söyleşiden imza günlerine, müzik ve şiir dinletisinden panele kadar bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek.

Onur konuğunun akademisyen, şair ve yazar Cevat Çapan, festival direktörünün usta şair Haydar Ergülen olduğu Şiir Günleri, 3 Haziran’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenecek olan gala gecesiyle başlayacak. Gecede, Ataşehir Belediyesi Gençlik Orkestrası eşliğinde, Feryal Öney, Hakely Nakao, Hüseyin Turan, Metin & Kemal Kahraman, Hüsnü Arkan ve İlkay Akkaya konser verecek.

Ayrıca “Jose Marti Küba Dostluk Derneği”nin katkılarıyla Kübalı müzisyen Hakely Nakao da gecede yer alacak. Nâzım Hikmet’in “Bulut mu Olsam” şiirinin İspanyolca’ya çevirisini besteleyen Nakao, “Neo Caminos” adını taşıyan eserini Ataşehir Belediyesi Gençlik Orkestrası ile birlikte seslendirecek.

Türkiye’den de önemli şairlerin de katılacağı Şiir Günleri’nin konukları arasında; Serhan Ada, Alphan Akgül, Melahat Babalık, Fatma Ayata Başural, Ahmet Bozkurt, Nalan Çelik, Deniz Durukan, Ayça Erdura, Turgay Fişekçi, Gülseli İnal, Ayşe Şafak Kanca, İbrahim Karaca, Tuna Kiremitçi, Altay Öktem, Pelin Özer, Selcan Peksan, Hakan Savlı, Elif Sofya ve Ercan y Yılmaz yer alacak. Konuk şair olarak ise yabancı ülkelerden, Kristian Blomberg, Riitta Cankoçak, Erkka Filander, Olli-Pekka Tennilä, Sini Silveri ve Helmi Solimeis katılacak.

Şiir Günleri’nin açılışı günü ayrıca bir sergi de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’na gelen konukları karşılayacak. Gazeteci-yazar Alâettin Bahçekapılı’nın, Nâzım’ın ardından dostlarına, arkadaşlarına, okurlarına, sevenlerine yazdırdığı mektuplardan oluşan sergi, sanatseverlerle buluşacak.

VAPUR DUMANI BU KEZ ŞİİRLER İÇİN TÜTECEK

Şiir Günleri’nin ikinci gününde şairler, müzisyenler ve her yerden şiirseverlerle dolu şehir hatları vapuru, saat 11.00’de Yeni Kadıköy İskelesi’nden (Karaköy-Eminönü İskelesi) kalkacak. İstanbul Büyükada’ya doğru yapılan bu keyifli yolculuğa Boğaz’ın eşsiz güzelliği, şiir ve müzik eşlik edecek. Son durak ise Adalar Belediyesi olacak. Şairler, Büyükada’da Çelik Gülersoy Kültür ve Sanat Merkezi’nde olacak ve ada halkıyla bir araya gelip şiirlerini okuyacak. Gezi, 14.00’de yine Kadıköy İskelesi’nde son bulacak.

ŞİİR KEYFİ AÇIK HAVADA DEVAM EDECEK

Şiir Günleri’nin üçüncü ve son günü etkinlikleriyse saat 11.00’de Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nde yapılacak. Konuk şairlerin katılımıyla şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirilecek.

Ataşehir Amfili Park’da ise sanatseverleri renkli bir program bekliyor olacak. Etkinlikler saat 15’de onur konuğu Cevat Çapan’nın söyleşi ve imza programıyla başlayacak. Program, Çellist Martti Rousi’nin müzikleriyle eşlik edeceği, yurt dışından gelen şairlerin katılacağı saat 16.15’deki şiir konulu panelle devam edecek.

Festival Direktörü Haydar Ergülen ise, 17.30’da “Nâzım’ın Paltosu” adını taşıyan bir söyleşi gerçekleştirecek. Ardından konuk şairler, şiir okumaları yapacak.

İsmail Tunçbilek ve Şenay Lambaoğlu’nun “Sazla Caz Buluşuyor” isimli konseriyle “Ataşehir Belediyesi 4. Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri” son bulacak.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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